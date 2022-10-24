Доллар и евро стремительно дешевеют: когда сможем покупать валюту по курсу НБУ

Курс доллара за последние несколько недель ощутимо снизился. Сейчас «американец» на 1,7 грн/$ дешевле, чем был в начале октября. А гривна по сравнению с летними месяцами стала значительно стабильнее и, по словам экспертов, такая тенденция будет поддерживаться еще по крайней мере до конца ноября.

Доллар США в пятницу 21 октября торговался на аукционе за 40,61/40,44 грн/$ в продаже и покупке соответственно. Тем временем евро стоил всего 38,92/38,67 грн/€. Главной причиной такого падения курсов основных валют и укрепления гривны является увеличение количества долларов в евро на наличном рынке.

Украинские беженцы и заробитчане начали возвращаться из-за границы, везя с собой валюту на продажу. Так наличные доллары и евро попадают на рынок. А поскольку расходы населения осенью ощутимо увеличились, да и отопительный сезон уже «на носу», покупать валюту никто не спешит. Соответственно, предложение начинает превышать спрос и курс иностранных денег автоматически падает.

Более того, по словам экспертов эта тенденция будет актуальна еще по крайней мере месяц. В ноябре-декабре, когда украинцы начнут получать первые платежки за отопление, в ход могут пойти долларовые сбережения. То есть валютная наличность продолжит наполнять рынок, а курс доллара и евро может упасть еще на несколько гривен.

Как отметил эксперт, кандидат экономических наук Ярослав Жалило, в ноябре девальвации гривни почти наверняка не будет. Курс валют на наличном рынке в этот период может даже сравниться с курсом НБУ.

Что же касается собственно курса Нацбанка, то его, по словам экономиста Олега Пендзина, в ближайший месяц пересматривать точно не будут. Разве что уже в декабре, ближе к началу нового финансового года, когда станет понятнее ситуация с госбюджетом, его доходами и расходами.

При этом отечественные политики и экономисты признают зависимость курса валют от настроений населения. Ведь ситуация в стране может как поспособствовать стабильности нацвалюты, так и привести к ее сумасшедшей девальвации.