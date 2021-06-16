Перераховано найнебезпечніші міфи про інсулін

Застосування інсуліну має багаторічну історію та науково підтверджену ефективність. Проте досі існує багато необґрунтований «байок», які часто-густо стають приводом відкласти лікування препаратом. А для пацієнтів, що страждають цукровим діабетом, свідоме затягування лікування є надзвичайно небезпечним.





Отож ми вирішили розвіяти сумніви та, спираючись на думку експертів, розвіяти найпопулярніші вигадки й міфи про препарат інсулін.

Міф №1: Лікування інсуліном призначають через погіршення стану

Така думка аж ніяк не відповідає реальності. Призначення інсуліну рано чи пізно чекає будь-якого діабетика.

У випадку цукрового діабету І типу лікування інсуліном необхідне вже з моменту виявлення хвороби. Пацієнтам із захворюванням II типу призначають препарат на 5-15 рік після діагностування, коли інші препарати цукрознижувальної дії вже не допомагають.

Гірше може стати пацієнту лише тоді, коли він свідомо відмовляється від приписів лікаря.

Міф №2: Інсулін провокує ожиріння

Таке дійсно часом трапляється. Проте лише у випадку порушення пацієнтом графіку прийому препарату, або вибору непідходящого для його організму виду інсуліну. За таких обставин може виникнути гіпоглікемія, за якою слідує відчуття голоду та переїдання.

Якщо ж ставитися до лікування відповідально, цей міф точно не стане реальністю.

Міф №3: Інсулін має наркотичну дію та викликає залежність

Така думка пов’язана здебільшого із тим, що інсулін, як і деякі види наркотиків, вводиться в організм за допомогою уколів.

Залежності цей препарат аж ніяк не викликає. Адже багато пацієнтів застосовують його тимчасово і не відчувають так званої «ломки». Наприклад, інсуліном лікують хворих після ковіду чи інфаркту.

Міф №4: Прийом інсуліну тягне за собою ускладнення

Зазвичай так вважають діабетики, що почали інсулінотерапію занадто пізно та всі свої проблеми пов’язують саме з препаратом. Однак правильне та вчасне застосування інсуліну навпаки – допоможе уникнути ускладнень, як то нейропатія, інсульт чи інфаркт.

Міф №5: З інсуліном не вийде вести звичний спосіб життя

Зовсім ні. Сучасні препарати дозволяють розробити схему лікування, що буде ідеальною для вашого життєвого темпу. До того ж з інсуліном багато діабетиків зможуть займатися спортом та робити речі, які раніше не могли собі дозволити.