Наука

Білл Гейтс назвав наступну загрозу, яка прийде після COVID-19

05.11.2021
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Коронавірус

Засновник Microsoft Білл Гейтс продовжує ділитися із громадськістю своїми прогнозами на найближче майбутнє.


Так, за словами мільярдера, людство в найближчому майбутньому чекає на нову загрозу. І вона буде помітно гірша за поточну пандемію COVID-19.

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Йдеться про так званий біотероризм. І саме на боротьбу з ним лідируючі країни світу мають виділяти «десятки мільярдів», у тому числі на фінансування відповідних досліджень, вважає Гейтс.

Я сподіваюся, що за п’ять років я зможу написати книгу під назвою «Ми готові до наступної пандемії», але для цього знадобляться десятки мільярдів доларів. США та Великобританія будуть частиною цього. Ймовірно, знадобиться близько мільярда на рік для Цільової групи з пандемії на рівні ВООЗ, яка вестиме спостереження і фактично робитиме те, що я називаю «мікробними іграми».

На думку підприємця, основними цілями зловмисників стануть аеропорти, а поширюватимуть вони віспу.

Варто зазначити, що епідемії, викликані біотероризмом, теоретично небезпечніші, ніж природні. Пов’язано це в першу чергу з тим, що віруси, що використовуються в таких атаках, страшніші навіть за нинішній коронавірус.

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05.11.2021
1 хвилина на прочитання

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