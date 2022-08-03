Лікар пояснив українцям користь кавунів із нітратами

Кавуни з нітратами можуть знижувати тиск, упевнений лікар-дієтолог Михайло Козубаш. Користь цього плоду для здоров’я судин він пояснив українцям в інтерв’ю GSMinfo.





За словами Козубаша, багато виробників прагнуть зібрати врожай кавунів раніше часу і використовують нітрати для більш швидкого дозрівання баштанних. Якщо людина з’їсть кавун із надмірним вмістом таких речовин, то може отримати отруєння з неприємними наслідками у вигляді нудоти та блювання. “Отруєння не специфічне і проходить досить швидко”, – пояснив лікар.

Однак нітрати в помірній кількості не такі небезпечні, як прийнято вважати, уточнив Козубаш. В організмі людини вони перетворюються на особливу сполуку — монооксид азоту, яка, як зазначив лікар, сприяє розширенню судин та зниженню артеріального тиску.