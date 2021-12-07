Наука

На зворотному боці Місяця виявлено «дивний будинок» – об’єкт має форму куба

07.12.2021
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Об’єкт виявлено китайським місяцехідним апаратом Yutu 2. Вчені поки що не знають, що це таке.


Розташований місячний кубічний будиночок на звороті Місяця біля кратера Фон Карман.

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Yutu 2 виявив об’єкт у листопаді. У найближчі місяці місяцехід вивчатиме об’єкт з близької відстані.

Швидше за все, про жодних мешканців Місяця, що живуть у кубиках-будиночках, не йдеться. І про інопланетний корабель теж. Вчені вважають, що це, мабуть, просто камінь незвичайної форми, що опинився на Місяці після зіткнення з метеоритом.

Втім, ймовірність того, що це щось більше, ніж просто великий бруківка, залишається. Тому китайський місяцехід і вивчатиме його.

Yutu 2 знаходиться на звороті Місяця з 3 січня 2019 року. За кілька років він подолав відстані 186 км.

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07.12.2021
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