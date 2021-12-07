На зворотному боці Місяця виявлено «дивний будинок» – об’єкт має форму куба

Об’єкт виявлено китайським місяцехідним апаратом Yutu 2. Вчені поки що не знають, що це таке.





Розташований місячний кубічний будиночок на звороті Місяця біля кратера Фон Карман.

Yutu 2 виявив об’єкт у листопаді. У найближчі місяці місяцехід вивчатиме об’єкт з близької відстані.

Швидше за все, про жодних мешканців Місяця, що живуть у кубиках-будиночках, не йдеться. І про інопланетний корабель теж. Вчені вважають, що це, мабуть, просто камінь незвичайної форми, що опинився на Місяці після зіткнення з метеоритом.

Втім, ймовірність того, що це щось більше, ніж просто великий бруківка, залишається. Тому китайський місяцехід і вивчатиме його.

Yutu 2 знаходиться на звороті Місяця з 3 січня 2019 року. За кілька років він подолав відстані 186 км.