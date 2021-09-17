Чому кішки бояться води, хоча прекрасно вміють плавати?

Щасливі власники кішок знають – немає більш трудомісткого і загрожуючого подряпинами для господаря процесу, ніж миття домашнього улюбленця. Дивно, але небажання кішок занурюватися у ванну ніяк не пов’язане з невмінням плавати – це вони роблять не гірше собак, але на відміну від останніх всіма силами намагаються вирватися і втекти. Основних причин у такої поведінки дві, поговоримо про кожну з них докладніше.





Клімат контроль

На відміну від людини, сімейство котячих позбавлене потових залоз і покрито солідним шаром вовни. Температурний контроль у них здійснюється за рахунок повітряної подушки, яка утворюється між шерстю і шкірою. Мокра ж шерсть втрачає можливість утримувати повітря і ізоляція, утворена подушкою, пропадає.

В результаті відбувається різкий перепад температури, і кішка замерзає, що передбачувано завдає їй чимало дискомфорту, так що поведінка улюбленця вже не виглядає такою дивною. В жаркому ж кліматі можливий перегрів, тому великі дикі кішки теж не поспішають лізти в воду – лева або гепарда побачити в річці можна тільки при особливо мотивуючих до того обставин.

Маскування

Не варто забувати, що кішка – хай і одомашнений, але хижак. Незважаючи на багато століть життя серед людей, кішки так і не стали соціальними тваринами – вони звикли вести самостійний спосіб життя, добувати їжу і рятуватися від більш великих хижаків покладаючись тільки на себе.

В силу фізіології, кішка з мокрою шерстю виділяє значно сильніший запах, який видає її місце розташування, роблячи легкою здобиччю для інших хижаків і млявим мисливцем, про наближення якого потенційна їжа дізнається здалеку. Звідси друга причина нелюбові до води

Крім того, кожен волосяний фолікул у котячих за сумісництвом є сальною залозою, що виробляє шкірне сало. Воно надійно захищає тварину від дощу (навіть під зливою кішки не промокають повністю), а також надає блиск шерсті і містить в собі вітамін D, який кішка злизує в процесі вмивання.

Можна було б подумати, що котики в силу такої фобії води є не найбільш охайними тваринами, але господарі пухнастих улюбленців знають – вони із задоволенням вилизують себе десятки разів в день, що дозволяє залишатися чистими, а ферменти, що містяться в слині, надійно захищають кішку від зарази і забруднень.