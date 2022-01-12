Чорна діра в центрі нашої галактики виявилася непередбачуваною

Дослідники проаналізували зафіксовані спалахи чорної дірки у центрі Чумацького шляху. Виявилося, що ці явища хаотичні та непередбачувані за часом.





Міжнародна група дослідників виявила, що чорна діра в центрі нашої галактики, Стрілець А, спалахує нерегулярно не лише день у день, а й у довгостроковій перспективі. Щоб дійти такого висновку, команда проаналізувала дані за 15 років.

Стрілець А є потужним джерелом радіо-, рентгенівського та гамма-випромінювання. Астрономи вже кілька десятиліть знають, що Стрілець А спалахує щодня, випромінюючи сплески випромінювання, які у 10-100 разів яскравіші за звичайні сигнали.

Щоб дізнатися більше про ці спалахи, команда астрономів шукала закономірності в 15-річних даних, наданих обсерваторією Swift. Дослідники спостерігають гамма-промені від чорної дірки з 2006 року. Аналіз показав високий рівень активності з 2006 до 2008 року, з різким зниженням активності протягом наступних чотирьох років. Після 2012 року частота спалахів знову зросла – дослідникам було важко виділити будь-яку закономірність.

У найближчі кілька років команда астрономів розраховує зібрати достатньо даних, щоб унеможливити вплив газоподібних хмар або зірок на спалахи.

“Великий набір даних обсерваторії Swift з’явився не випадково”, – зазначили дослідники. Вони самі проводили конкретні виміри, а також подавали заявки на збільшення часу спостережень. Вчені відзначають, що “це особлива програма спостережень, яка дозволяє проводити безліч досліджень”.

«Як саме відбуваються спалахи, залишається неясним. Раніше вважалося, що більше спалахів слідує за газоподібними хмарами або зірками, що проходять повз чорну дірку, але доказів цьому поки що немає. І ми поки що не можемо підтвердити гіпотезу про те, що магнітні властивості навколишнього газу також відіграють роль», – додали вчені.