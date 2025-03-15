Науковці розповіли, що станеться, якщо сонце раптово зникне

Скільки ми б протрималися?

Зірка у центрі нашої Сонячної системи – це диригент, який керує танцем планет. Все у Сонячній системі залежить від сонця. Воно є найважливішим чинником, як у буквальному, так і у переносному значенні. Без його тепла Земля була б неживою. Без його гравітації не було б самої Сонячної системи. Без його світла не було б ні місяця, що світиться, ні рослин, ні очей (адже в середовищі без світла нічого не змогло б еволюціонувати, розвинувши зір).

То що станеться, якщо сонце завтра зникне? Якщо наша зірка зникне, що станеться із Землею та рештою Сонячної системи?

Перший день

Сонце знаходиться на відстані восьми світлових хвилин від Землі. Це означає, що якби воно раптово зникло, то нам знадобилося б рівно вісім хвилин, щоб помітити це. Після цього небо миттєво порило б у темряву. Навіть місяць виявився б чорним, тому що йому ні звідки було б отримувати світло для відображення.

Небо стало б темним, як у глуху ніч, але це сталося б одночасно по всій планеті. Люди, що знаходяться в нічному боці Землі, нічого б не помітили до ранку, коли сонце просто не зійшло б.

По всій планеті почалася б масова паніка, коли люди б усвідомили, що відбувається. Відсутність сонячного світла запустила б таймер, який відраховує час до загибелі планети. Як тільки останні сонячні промені зникли – доля Землі була б вирішена наперед.

Перший день став би днем ​​вічної ночі. Без сходу. Без заходу сонця. Але загалом нічого не змінилося б одразу. Згубні наслідки почнуть проявлятися пізніше.

Перші тижні

Після зникнення сонця почнуть відбуватися три ключові події:

1. Температура Землі почне падати. Атмосфера та погодні умови затримають похолодання на деякий час, але в результаті температура на планеті почне невблаганно знижуватися.

2. Рослини почнуть в’янути і гинути. Позбавлені сонячного світла й рослини, які зазнали поїдання травоїдними, опиняться у критичній ситуації. Великі дерева проживе довше дрібних трав і чагарників, але вони згодом загинуть без постійного припливу сонячної енергії.

3. Орбіта Землі зникне. Без гравітаційного тяжіння сонця Земля вилетить у космічну порожнечу, рухаючись прямою лінією у напрямі, у якому вона рухалася на момент зникнення зірки. Інші тіла Сонячної системи також почнуть хаотично розлітатися в різні боки, оскільки сонце більше не утримуватиме їх на місці.

Ці три чинники зруйнували б основу земних екосистем. Без рослин вимерли б травоїдні, сільське господарство перестало б існувати, і в результаті люди та багато інших тварин залишилися б без їжі. Почнеться голод, а популяція більшості видів різко скоротиться на тлі безперервного похолодання.

Кінцеві наслідки

У результаті Земля перетвориться на мертву, вкриту льодом планету-сторінку, що дрейфує в нескінченній темряві без гравітаційного господаря. Деякі вчені вважають, що без сонця атмосфера Землі або замерзне, або розсіється в космосі. Майже все живе на поверхні загине протягом кількох тижнів або місяців після катастрофи.

Однак деяким формам життя вдалося б вижити, наприклад, тим, хто не залежить від сонця. Існують організми, які отримують енергію не від сонячного світла, а від вулканічних джерел, природного тепла чи радіації, що виходять із надр Землі.

Теоретично, якби люди мали достатньо часу на підготовку, вони могли б сховатися під землю, використовуючи ядерні реактори для вироблення енергії, а штучне освітлення для підтримки закритих теплиць. У такому сценарії людство могло б вижити. Коли б поверхня планети перетворилася на крижану пустелю, підземні колонії змогли б існувати, якби в них було достатньо технологій для виробництва їжі та кисню. Однак, оскільки практично все на Землі залежить від світла, людям потрібно багато енергії для підтримки життя.

Але без сонця Земля точно була приречена на повільну і холодну загибель.