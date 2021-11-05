Науковці розповіли, що таке “зірка-зомбі” насправді

У звичайному розумінні термін “зомбі” означає істоту, яка пережила смерть. Всі ми звикли бачити таких істот у фільмах жахів, але, виявляється, в астрофізиці є ще й зірки-зомбі. Якщо говорити коротко, то це зірки, які двічі пережили смерть. Щоб зрозуміти як таке можливо, спочатку варто розібратися, що означає “смерть” для зірки.





Зірки дуже потужні, через що до їх ядра завжди спрямована величезна сила гравітації, що прагне роздавити зірку. Колапс зірки не відбувається тому, що стиску протидіють сили тиску газу та випромінювання, які черпають енергію для цього з термоядерних реакцій, що протікають у ядрі зірки.

Але оскільки запаси палива у зірки не нескінченні, то рано чи пізно інтенсивність ядерних реакцій зменшується, гравітаційні сили починають переважати і відбувається спалах наднової, що супроводжується викидом величезної кількості енергії. В результаті зірка гине, а на її місці залишається білий карлик або нейтронна зірка, які є просто остигаючими останками зірки.

А тепер давайте уявімо таку картину: є подвійна зоряна система, в якій одна з зірок це білий карлик, а інша зірка звичайнісінька і все ще жива. Якщо відстань між ними маленька, то білий карлик перетягуватиме на себе речовину живої зірки і, як наслідок, набиратиме масу. Згодом при наближенні до певної межі маси білий карлик розігрівається до такої температури, що в його ядрі знову починаються термоядерні реакції, які супроводжуються спалахом ще однією наднової. Фактично зірка гине вже вдруге і на її місці знову залишається такий самий білий карлик, щоправда, із меншою масою та великою швидкістю обертання, який і називають зіркою-зомбі.

Одна з теорій, чому білі карлики переживають подібний спалах і перетворюються на зомбі така: коли навколо білого карлика накопичується достатньо водню, то в ньому починаються надзвичайно інтенсивні реакції його горіння, через що збільшується тиск в ядрі, який не може врівноважити гравітація і зірка. На даний момент ця теорія ще повністю не підтверджена і розглядаються альтернативні причини перетворення зірки на зомбі.