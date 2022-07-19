Землю накрила потужна сонячна буря

Наслідки величезної сонячної бурі можна буде відчути на Землі 19 липня. Очікується сильне північне сяйво, але також можуть бути порушені радіо- та GPS-сигнали.





«Фізик космічної погоди» Таміта Сков попередила про «пряме потрапляння» сонячної бурі, яка відбудеться сьогодні.

Під час сонячної бурі Земля стикається з великою кількістю заряджених частинок. Залежно від інтенсивності це також може бути небезпечним для сучасної техніки. Усі форми радіопередачі, включаючи мобільні телефони, можуть вийти з ладу, оскільки сонячні частки впливають на іоносферу — частину нашої атмосфери. Радіохвилі зазвичай використовують іоносферу як свого роду дзеркало, відбиваючи сигнали назад Землю.

Сонячні бурі можуть посилитись

Оскільки в даний час Сонце перебуває в активній фазі свого 11-річного сонячного циклу, кількість таких подій у майбутньому може збільшитись. Сильні сонячні бурі можуть призвести до значних перебоїв у роботі систем GPS, навіть до виходу з ладу кораблів та невеликих літаків.