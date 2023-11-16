Вчені назвали одну регулярну дію перед сном, яка заважає гарно виспатись

Згідно з останніми даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, багато дорослих людей не висипаються. І пов’язано це з тим, що в нашому житті стало дуже багато відволікаючих чинників.

Ненсі Х. Ротштейн, фахівець зі сну та посол Sleepwave, розповіла, яка дія може значно погіршити ваш сон. І це перевірка часу перед тим, як іти спати. Якщо ви подивитеся ввечері на годинник, то почнете відраховувати, скільки часу вам вдасться поспати. Це може в підсумку викликати занепокоєння.

Крім того, якщо ви прокидаєтеся серед ночі, то спробуйте увімкнути тьмяне світло і почитати книжку. Це має допомогти вам знову заснути.

Відомо, що нестача сну пов’язана з хворобами серця, підвищеним кров’яним тиском, ожирінням, цукровим діабетом, депресією. Також недосип може призвести до безсоння, якщо людина регулярно стикається з проблемами із засинанням.