NASA зіткне космічний корабель з астероїдом

У листопаді NASA запустить тестовий космічний корабель для зіткнення з астероїдом, що знаходиться від Землі на відстані приблизно 11 тисяч км. Проект покликаний відповісти на питання про ефективність такого методу у випадку, якщо до Землі колись направиться загрозливий їй астероїд.





Космічний корабель, про який мова йде, називається DART — Double Asteroid Redirection Test. Апарат буде запущений у космос на ракеті Falcon 9 23 листопада цього року о 22:20 за тихоокеанським часом із бази Ванденберг у Каліфорнії. Якщо запуск пройде успішно, DART зіткнеться з астероїдом Діморфос з 26 вересня до 1 жовтня 2022 року на відстані приблизно 11 км від нашої планети.

Астероїд нічим не загрожує Землі, але зіткнення з ним допоможе зрозуміти, наскільки зміниться його орбіта, період якої зараз становить 11 годин 55 хвилин. Якщо цей метод спрацює, вчені припускають використовувати його, якщо до Землі попрямує дійсно небезпечний для неї астероїд.