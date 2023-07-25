Вчені зафіксували сигнал з космосу, який практично неможливо пояснити

Астрономи виявили в нашій галактиці радіосигнал, який звучить протягом кількох хвилин кожну 21 хвилину, і це триває не менше 35 років. Дивний сигнал не підходить для жодного відомого об’єкта без серйозних змін у сучасній фізиці, заявляє New Atlas .

Історія загадкової знахідки

Спочатку сигнал було знайдено за допомогою радіотелескопа Murchison Widefield Array (MWA), розташованого в Західній Австралії. Він отримав позначення GPM J1839-10 і був простежений до сузір’я Щита приблизно за 15 000 світлових років від Землі.

Радіоімпульси, що повторюються, були виявлені в період з липня по вересень 2022 року. Їх наявність підтвердили безліч телескопів у всьому світі. Сплески тривають від 30 секунд до п’яти хвилин і запускаються кожні 21 хвилину, як годинник.

Що кажуть вчені

Головний кандидат на роль джерела – магнетар із наддовгим періодом. Ці щільні об’єкти належать до типу нейтронних зірок з особливо потужними магнітними полями, які можуть періодично випромінювати радіосигнали під час обертання.

Проблема в тому, що більшість з них обертаються так швидко, що їх радіосплески тривають мілісекунди. Крім того, вони повторюються максимум за кілька хвилин. Ґрунтуючись на тому, що ми знаємо про фізику магнетарів, неможливо, щоб один з них обертався настільки повільно, щоб його сплески тривали п’ять хвилин, а повторний цикл був більше 20 хвилин.

Якщо ще більше заглибитися в таємницю GPM J1839-10, то виявиться, що він активний набагато довше, ніж будь-який інший відомий магнетар. Більшість із них проходять через фазу випромінювання радіохвиль, яка триває від кількох місяців до кількох років, перш ніж вони згасають, але фаза знахідки, схоже, триває вже близько 35 років — як мінімум із 1988 року.

Сигнал GPM J1839-10 залишається сильним через рік після того, як він був вперше ідентифікований. Це дозволяє астрономам продовжувати спостереження та шукати нові трактування для пояснення його природи.