Одразу 19 смартфонів Samsung більше не отримають нових версій Android

Напередодні швидкого виходу масштабного оновлення програмного забезпечення One UI 6.0 на базі Android 14 в мережі з’явилася інформація про пристрої, які не отримають цей апдейт.

Очікується, що стабільна версія Android 14 вийде у серпні. Серед перших її отримають смартфони серії Galaxy S23, а також Galaxy Z Fold5 та Galaxy Z Flip5. Однак деякі популярні гаджети не зможуть оновитись до One UI 6.0.

На основі політики оновлення програмного забезпечення Samsung, портал SamMobile склав список смартфонів і планшетів Galaxy, які не отримають оновлення до Android 14. З великою ймовірністю компанія припинить підтримку наступних пристроїв:

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 Lite

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A32

Galaxy A22

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 Lite 2020

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Незважаючи на те, що вищезгадані продукти не отримають оновлення до Android 14, для них продовжать виходити патчі безпеки.