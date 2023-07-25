Softnews

Одразу 19 смартфонів Samsung більше не отримають нових версій Android

25.07.2023
1 хвилина на прочитання

Напередодні швидкого виходу масштабного оновлення програмного забезпечення One UI 6.0 на базі Android 14 в мережі з’явилася інформація про пристрої, які не отримають цей апдейт.

Очікується, що стабільна версія Android 14 вийде у серпні. Серед перших її отримають смартфони серії Galaxy S23, а також Galaxy Z Fold5 та Galaxy Z Flip5. Однак деякі популярні гаджети не зможуть оновитись до One UI 6.0.

На основі політики оновлення програмного забезпечення Samsung, портал SamMobile склав список смартфонів і планшетів Galaxy, які не отримають оновлення до Android 14. З великою ймовірністю компанія припинить підтримку наступних пристроїв:

  • Galaxy Note 20 Ultra
  • Galaxy Note 20
  • Galaxy Note 10 Lite
  • Galaxy S20 Ultra
  • Galaxy S20 Plus
  • Galaxy S20
  • Galaxy S20 FE
  • Galaxy S10 Lite
  • Galaxy A71
  • Galaxy A51
  • Galaxy A32
  • Galaxy A22
  • Galaxy Tab S7 Plus
  • Galaxy Tab S7
  • Galaxy Tab S6 Lite 2020
  • Galaxy Tab A8
  • Galaxy Tab A7 Lite
  • Galaxy Z Fold 2
  • Galaxy Z Flip

Незважаючи на те, що вищезгадані продукти не отримають оновлення до Android 14, для них продовжать виходити патчі безпеки.

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25.07.2023
1 хвилина на прочитання
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