Одразу 19 смартфонів Samsung більше не отримають нових версій Android

Напередодні швидкого виходу масштабного оновлення програмного забезпечення One UI 6.0 на базі Android 14 в мережі з’явилася інформація про пристрої, які не отримають цей апдейт.
Очікується, що стабільна версія Android 14 вийде у серпні. Серед перших її отримають смартфони серії Galaxy S23, а також Galaxy Z Fold5 та Galaxy Z Flip5. Однак деякі популярні гаджети не зможуть оновитись до One UI 6.0.
На основі політики оновлення програмного забезпечення Samsung, портал SamMobile склав список смартфонів і планшетів Galaxy, які не отримають оновлення до Android 14. З великою ймовірністю компанія припинить підтримку наступних пристроїв:
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Plus
- Galaxy S20
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy A71
- Galaxy A51
- Galaxy A32
- Galaxy A22
- Galaxy Tab S7 Plus
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S6 Lite 2020
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip
Незважаючи на те, що вищезгадані продукти не отримають оновлення до Android 14, для них продовжать виходити патчі безпеки.
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