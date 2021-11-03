Стало відомо, чому температуру, кути та міцність алкоголю вимірюють градусами

Надворі мінус 10 градусів. Пандус йде під нахилом 20 градусів. А міцність напою, наприклад, 9-12 градусів.





Але ж це зовсім різні величини!

Те, що вимірюється у градусах, немає між собою нічого спільного: температура, кути, вміст спирту, координати.

Чому такі різні значення вимірюються однаково – у градусах? Що є градусом як величина? Звідки взялися ці шкали?

Шумерські кути

Основи геометрії було закладено ще у Стародавньому Шумері. У цій цивілізації було прийнято шістдесяткову систему рахунку. Якщо сучасні люди звикли рахувати десятками та сотнями, то шумери лічили шістками та шістдесятками.

Тому вони розбили коло, помістивши до нього шість рівносторонніх трикутників. Кожен сектор вони поділили ще на 60 частин. Так вийшла шкала виміру кутів. Відповідно до неї в колі буде 360 градусів.

Морська вода Фаренгейта

На початку XVIII століття за точний вимір температури взявся Габріель Фаренгейт. Розвинувши ідеї своїх попередників, він створив прототип спочатку спиртового, а потім ртутного термометра. Але вченому треба було прив’язати показання термометра до будь-якої шкали. Нижню точку він визначив довільно. За однією версією нуль градусів на шкалі термометра Фаренгейт відзначив у юності, вимірявши температуру повітря холодною зимою в рідному польському Данцигу. За іншою легендою — опустивши градусник у холодну морську воду 1717 року в Голландії, куди він переїхав жити. Пізніше у статті він визначив свій нуль градусів Фаренгейта як температуру суміші солоної води з льодом.

За верхню точку шкали Фаренгейт взяв насамперед температуру свого тіла. Відстань між верхньою і нижньою точкою, що вийшла, він поділив на 100 умовних градусів.

У 1724 року для більш детальних вимірів Фаренгейт змінив всі значення. Відповідно по Фаренгейту лід, що тане, був прийнятий за +32 градуси, а температура кипіння за +212 градусів. А шкала між ними була поділена на 180 рівних поділок.

У 1742 році Андерс Цельсій вирішив спростити поділи, щоб їх було легше рахувати в десятковій системі. Він температуру танення льоду відзначив як нуль, а точку кипіння — як 100 градусів. 1/100 різниці між цими величинами стала градусом у шкалі Цельсія.

Відра Гесса

Міцність напоїв приладом навчився вимірювати російський хімік Герман Іванович Гессе. Зробив він це в 1847 році на замовлення уряду для посилення контролю за якістю алкоголю. До цього міцність хлібного вина визначали методом відпалу. Чиновник брав міру напою, нагрівав його, підпалював, чекав, щоб спирт вигорів. Якщо води залишалося не більше половини первісного обсягу напою — вино оголошувалося добрим. Називали цей захід напівгар. Це приблизно відповідає 38% спирту в напої.

Гесс винайшов прилад, яким можна було виміряти кількість спирту, не спалюючи напій. Але йому потрібна була шкала. Тоді за одиницю поділу він взяв числовідер води, яке потрібно додати до 100 цебер спирту, щоб отримати півгар. Градусами Гесса користувалися до 1863 року, пізніше перейшли на підрахунок відсотків об’ємної частки спирту, де за основу брали одну соту частку об’єму зневодненого спирту в напої. Але називали та вказували значення міцності у градусах ще довго.

Чому градуси?

Градус – це одиниця будь-якої шкали, за основу якої взяли умовні, довільні величини. Це латинське слово означає крок, поділ. Є шкали, які прив’язані до будь-якої твердої абсолютної величини. На відміну від них градуси кута, температури чи міцності — це мінімальний крок у системі вимірювань, де розподіли були визначені довільно, як умовна частка різниці між двома значеннями, обраними вченими на власний розсуд.