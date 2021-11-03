Науковці досі не можуть визначитися, чи здатний зв’язок 5G вбивати людей і “збивати” літаки

Американські регулятори розійшлися в оцінці впливу базових станцій 5G, що випромінюють у сантиметровому діапазоні, на безпеку польотів. Федеральне авіаційне управління стурбоване тим, що вежі можуть створювати перешкоди в роботі авіаелектроніки. Проблема ставить під загрозу життя пасажирів та екіпажів повітряних суден та загрожує всій галузі катастрофою, вважають її представники.





Федеральна комісія зі зв’язку і американські телеком-оператори, що стоять за нею, впевнені, що випромінювання не становить небезпеки, а зволікання з розгортанням мереж 5G загрожує США втратою конкурентоспроможності.

5G як загроза авіації

Федеральне авіаційне управління (FAA) США висловило серйозне занепокоєння потенційним впливом мобільних мереж зв’язку п’ятого покоління (5G) на безпеку повітряних польотів. Відомство має намір випустити формальне попередження про проблему, націлену на пілотів та авіакомпанії, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Представники американської авіаційної галузі ще наприкінці 2020 р. забили на сполох, стверджуючи, що базові станції стандарту 5G можуть створювати перешкоди для бортового обладнання повітряного судна, які можуть призвести до низки негативних наслідків – затримки та скасування рейсів, відхилення авіалайнерів від курсу та труднощів із заходом на посадку та, як наслідок, людських жертв, відмові від експлуатації елементів авіаційної інфраструктури.

За словами представника FAA, “відомство продовжує свою взаємодію з іншими агентствами, спрямоване на досягнення безпечного співіснування авіації та новітнього покоління технології 5G”.

У США тривають міжвідомчі війни через 5G

У Федеральній комісії зі зв’язку США (FCC) заявили про “прихильність до забезпечення безпеки польотів і продовження впровадження нових технологій на користь американського бізнесу та громадян”. Іншими словами, чиновники FCC серйозної загрози у вежах 5G у контексті ситуації не бачать.

Суть проблеми

Зокрема, проблеми можуть спостерігатися у роботі радіовисотоміра. Цей пристрій використовується для визначення висоти польоту над поверхнею Землі за допомогою радіосигналу. Ця інформація дуже важлива для екіпажу і, наприклад, може використовуватися автопілотом при посадці літального апарату.

Проблема полягає в тому, що частотний спектр, в якому можуть випромінювати прилади даного типу (4,2-4,4 ГГц), близький з таким же спектром у вишок 5G у верхній його межі. Це так званий C-Band чи сантиметровий діапазон 3,7-3,98 ГГц. Даний діапазон є вкрай привабливим для операторів мобільного зв’язку, оскільки є “золотою серединою”, забезпечуючи баланс між радіусом дії базової станції 5G і шириною каналу зв’язку.

Таким чином, на думку експертів FAA, деякі стільникові вежі, незважаючи на більш ніж 220-мегагерцовий “частотний буфер”, через свою високу потужність можуть сприяти спотворенню показників авіаприладів та викликати серйозні збої в масштабі всієї галузі.

У 2020 р. FCC замовила профільній організації RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics) дослідження з питання безпеки використання “золотого” частотного діапазону. Його результати показали, що випромінювання базових станцій п’ятого покоління не загрожує авіагалузі. Однак її представники з висновками RTCA не погодилися, вказавши на ряд недоліків у методології дослідження.

Асоціація CTIA, що представляє інтереси американської телеком-галузі, стверджує, що мережі 5G сантиметрового діапазону абсолютно безпечні та не створюють шкідливих перешкод для авіаційного обладнання. Організація також послалася на досвід 40 інших країн, в яких експлуатуються подібні мережі, зазначивши, що “будь-яка затримка з розвитком даного спектру ставить під загрозу конкурентоспроможність Америки”.

Примітно, що спочатку FCC хотіла видавати ліцензії операторам на використання всього сантиметрового діапазону (3,7-4,2 ГГц), про що публічно повідомила ще в 2017 році. Однак в грудні 2020 р., незадовго до початку першого аукціону, представники авіаційної індустрії несподівано озвучили свої побоювання. Відомство прислухалося до їх аргументів і урізало верхню частину діапазону частот, що розігруються серед операторів, до 3,98 ГГц.

Наприкінці лютого 2021 р. FCC провела черговий раунд торгів, у яких вирішувалася доля 3,7 ГГц, що входять до «золотого» діапазону. Оператору Verizon вдалося отримати понад 3,5 тис. ліцензій, які коштували йому $45,5 млрд. Конкуренти – AT&T і T-Mobile сумарно виграли 1,9 тис. ліцензій на суму близько $32,7 млрд.

За інформацією Reuters, на початку грудня 2021 р. у 46 країнах запустять мобільні 5G-сервіси на сантиметрових частотах. Verizon, зокрема, планувала розпочати експлуатацію відповідних базових станцій не раніше кінця 2021 року.

Нелегка доля 5G в Україні

В Україні масове розгортання громадських мереж 5G ще не розпочалося. Проте українці періодично демонструють своє невдоволення перспективою повсюдного впровадження технології. У нас поширені теорії про те, що випромінювання базових станцій 5G негативно впливає людину, зокрема сприяє поширенню коронавірусної інфекції. Однак жодних переконливих доказів щодо цього досі не представлено.