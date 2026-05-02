Навушники, що зчитують сигнали мозку: Neurable виводить нейроінтерфейси на масовий ринок

Стартап Neurable оголосив про готовність вивести на масовий ринок технологію неінвазивного нейроінтерфейсу, яка дозволяє зчитувати сигнали мозку через повсякденні аксесуари. Компанія пропонує інтегрувати свої розробки у навушники, розумні окуляри та головні убори. Бізнес-стратегія стартапу полягає в ліцензуванні цієї технології стороннім виробникам для створення нових продуктів, орієнтованих переважно на сфери геймінгу та охорони здоров’я.

Практичний потенціал розробки вже продемонстровано на прикладі навушників MW75 Neuro LT, створених у партнерстві з аудіобрендом Master & Dynamic. Завдяки вбудованим датчикам пристрій аналізує нейронну активність та визначає рівень концентрації користувача в режимі реального часу. На основі цих показників система формує алгоритм рекомендацій щодо розподілу робочого навантаження: фіксує оптимальні періоди для виконання складних завдань і вказує моменти, коли доцільніше обмежитися легкою роботою.

Водночас перспектива масового впровадження таких пристроїв викликає аргументоване занепокоєння в експертному середовищі. Фахівці наголошують, що комерційний збір нейробіологічних даних порушує серйозні етичні питання. Головне побоювання аналітиків полягає в тому, що використання гаджетів із доступом до сигналів мозку може відкрити шлях до прихованого контролю за поведінкою користувачів та несанкціонованого впливу на їхні рішення.