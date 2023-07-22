Дельфіни атакували людей в декількох метрах від берега

Чотири окремі випадки нападу дельфіна на пляжі у префектурі Фукуї, Японія, схожі на атаку афаліни в тому ж регіоні минулого року.

Дельфіни напали на чотирьох людей, які плавали у морі біля берегів Японії у неділю 16 липня. В результаті один чоловік у віці 60 років постраждав від переломів кількох ребер.

Другий рік поспіль дельфіни атакують людей на пляжах префектури Фукуї на узбережжі Японського моря. Минулого літа щонайменше шестеро людей вкусила одна і та ж тварина — ймовірно, індо-тихоокеанський дельфін Tursiops aduncus. Одному з постраждалих потрібно було накласти 14 швів, щоб закрити рану. повідомляє японський сайт новин The Mainichi.

І цього, і минулого року, дельфіни підпливали прямо до краю води. Як повідомила місцева поліція японському сайту новин Asahi Shimbun, чоловік, який постраждав найсильніше, плив за 5 метрів від берега на пляжі Суйсохама, коли його протаранив і вкусив дельфін.

Того ж ранку ще одного чоловіка вкусили в ліву руку, а пізніше вдень афаліну напала ще на двох відпочиваючих на пляжі, хоча подробиць про ці інциденти небагато.

У понеділок 17 липня на тому самому пляжі очевидці зняли дельфіна, який, мабуть, атакував людей. На кадрах нападу, опублікованих BreakingOne, видно, як люди поспішно виходять з води побачивши дельфіна, який курсує мілководдям. Потім він прямує прямо до жінки з рожевим колом для купання, а потім нападає.

Дикі дельфіни рідко нападають на людей. Але відомо, що ссавці кусають чи тягнуть людей під воду, коли відчувають загрозу чи турбуються. Якщо тварина звикає до годівлі, вона може агресивно просити їжі. У такому разі дельфіни можуть стати наполегливими та агресивними.

Люди повинні пам’ятати, що дельфіни — дикі та надзвичайно сильні тварини.