Льодяний дотик: лікар розповів про які хвороби свідчать холодні руки

Лікар флеболог і судинний хірург Кярам Азатян розповів про які проблеми зі здоров’ям можуть сигналізувати холодні руки. В першу чергу, помітивши такий симптом, потрібно перевірити, чи дійсно ваші дотики відрізняються «крижаним характером» або справа в температурі навколишнього середовища. Але що робити, якщо навіть під ковдрою руки не зігріваються?





«Іноді пацієнти звертаються до мене з такою проблемою як холодні руки. Це не тільки приносить дискомфорт людині, але і може говорити про проблеми зі здоров’ям. У деяких ситуаціях це фізіологічна норма, наприклад, в холодну пору року, коли температура навколишнього середовища низька. Але якщо руки холодні незалежно від пори року і температури в приміщенні, то це може говорити про деякі проблеми зі здоров’ям » , – розповів Азатян.

Лікар зазначив, що таким чином тіло може відгукуватися при захворюваннях щитовидної залози та інших гормональних порушеннях. Також вірогідні атеросклероз, цукровий діабет, хвороба Рейно – коли періодично відбувається порушення кровопостачання кистей рук і стоп. Також холодні руки можуть бути у тих, що палять і людей зі зниженим артеріальним тиском.

«Причин може бути досить багато, і щоб допомогти людині з такою проблемою, ми рекомендуємо в першу чергу відмовитися від шкідливих звичок, додати в життя фізичну активність і спорт, прислухатися до рекомендацій лікарів, регулярно контролювати рівень артеріального тиску і холестерину», – радить доктор .

Крім рухливості і уважного ставлення до свого самопочуття, варто задуматися і про раціон. Правильне збалансоване харчування допоможе поліпшити загальний стан, наситить організм необхідними елементами і допоможе йому протистояти різним захворюванням. Планові візити до лікаря загальної практики знизять ризик появи запущених станів. Турбота про здоров’я допоможе вам відчувати себе бадьорими, а ваші теплі дотики не змусять кривитися близьких.