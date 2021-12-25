Вакцина Moderna показала ефективність 79% у профілактиці ВІЛ

Про те, що мРНК вакцини можуть стати порятунком від деяких страшних захворювань, йшлося досить давно. Незважаючи на весь жах та хаос, в які нас занурила пандемія Covid-19, вона дала фахівцям можливість значно просунутися у своїх дослідженнях завдяки пом’якшенню бюрократичного навантаження для прискорення сертифікації вакцин.





мРНК вакцина працює за принципом доставки матричної РНК до організму для «тренування» імунітету на компоненти вірусу. Такі вакцини, генетичні, не містять послідовностей векторного вірусу, тому при їх застосуванні в організмі вакцинованого не утворюється білків-антигенів, що кодуються цими вірусами, що у випадку з векторними вакцинами може знижувати ефективність ревакцинації.

Правда, одним з найбільш істотних недоліків є складність зберігання мРНК-вакцин у глибокій заморозці при -80 ° C і нижче, а також обов’язковість їх транспортування в сухому льоді. Так чи інакше, ця технологія, зважаючи на все, призвела до істотного прориву.

ВІЛ нарешті може бути зупинено

Група вчених з фармацевтичної компанії Moderna та Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID) провели клінічні випробування на тваринах нової вакцини від ВІЛ, внаслідок яких ризик зараження ВІЛ у вакцинованих макак знизився на 79%.

За великим рахунком, фахівці створили відразу 12 вакцин, кожна з яких несе мРНК із двома найважливішими білками одного з 12-ти поширених штамів ВІЛ.

У першому етапі випробування проводилися на мишах. Тут цікаво те, що точність “налаштування” антитіл на ці білки виявилася майже стовідсотковою, що характерно для вакцин на матричній РНК. Власне, саме через низьку точність «налаштування» вакцини, що раніше розроблялися, погано працювали.

На другому етапі фахівці протягом 60 тижнів вакцинували макак усіма 12 варіантами вакцин від гібриду ВІЛ з вірусом імунодефіциту приматів, тому що сам ВІЛ для макак не заразний. Після цього макакам вводили ВІЛ та спостерігали за їх станом. Їхній імунітет почав виробляти антитіла до всіх 12-ти штамів ВІЛ.

Через 13 тижнів випробувань вакцина Moderna показала ефективність 79%: двоє з семи макак залишилися повністю здорові, а решта п’ять все ж таки заразилися, але тільки на восьмому тижні випробувань, на відміну від макак у контрольній групі, що заразилися вже на третьому тижні.

На наступному етапі після доопрацювання почнуться клінічні випробування на людях. Як результат, ми стоїмо на порозі отримання першого працюючого засобу профілактики ВІЛ. Інша справа, що, згідно з публікацією, щеплення, зважаючи на все, доведеться ставити регулярно.

До речі, у США ось-ось почнуться випробування на людях препарату, здатного буквально вирізати ВІЛ із клітин. Таким чином, маючи засоби і профілактики та лікування, ВІЛ може бути повністю переможений.