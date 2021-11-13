Вчені розповіли про побічні ефекти у людей, що бояться вакцинації

Побічні ефекти після вакцинації, зокрема після щеплення від коронавірусу, сильно залежать від негативних очікувань. Таких висновків дійшли вчені, результати дослідження опублікував журнал Psychotherapy and Psychosomatics .





За словами авторів роботи, ризик побічних ефектів від препаратів вищий у людей, які наперед готуються до негативних наслідків. Саме дослідження проводилося у формі опитування пацієнтів про очікувані побічні явища після вакцинації та порівняння їх слів із реальним станом справ після щеплення.

«Ми знаємо, що кількість побічних ефектів залежить від віку, статі та типу вакцини. Але тепер ми також бачимо, що очікування людей з приводу побічних ефектів самі собою сприяють їх виникненню у конкретної людини», – зазначила професор Орхуського університету Олені Васі.

За її словами, пацієнти, які очікували на складні побічні ефекти, частіше після уколу почували себе гірше, що може пояснюватися ефектом плацебо.

Жінка закликала більше інформувати людей про властивості вакцин та ліків для зниження психосоматичних побічних ефектів.