Пухких морських «русалок» визнали остаточно вимерлими

Ще один вид тварин офіційно визнано вимерлим у Китаї. Мова йде про дюгонів — це такі пухлі морські ссавці. Свого часу саме вони надихали моряків, і ті складали легенди про міфічних загадкових створінь — русалок.





Дюгоні мають й більш поширену назву «морські корови», що походить від малайського слова, та перекладалося дослівно, як «морська діва». Щоправда, зовнішність описаних красунь та морських корів суттєво відрізняються. Можливо, того часу моряки бачили лише силуети під водою, а їх фантазія вже домальовувала образи спокусливих та смертельно небезпечних красунь.

Дюгоні, що мешкали у китайських водах, харчувались водоростями, які підбирали на дні океану. Довжина їх тіла сягала 4 метрів, а вага до 600 кг. Ці ссавці справжні довгожителі, вони могли жити до 70 років. Небезпечними у водах для малих особин були лише акули, які на них полювали.

За своєю зовнішністю ссавці дуже нагадували ламантинів. Ареал існування простягався від Східної Африки до Вануату. Їх кількість почала різко скорочуватись ще у 80-их роках минулого сторіччя. Відтепер невеликі поголів’я можна зустріти тільки у водах між Японією і Вануату.

Точну причину вимирання цілого виду поки що не встановлено. Це могли бути як екологічні, так і антропогенні фактори. Та скоріш за все вимирання сталося через стрімкий технічний розвиток Китаю, та забруднення водних ресурсів. Дуже шкода, коли у світі безслідно зникає цілий вид тварин, а людина не може цьому завадити.

За останні 12 років жодних дюгоні не було помітно в його ареалі у Китаї. Тому вчені вирішили перевірити, чи є ці тварини. За результатами експертизи, у якій брали участь рибацькі громади із 4 різних провінцій Китаю, вчені прийшли до висновку, що морські корови вимерли. Було опитано понад 1000 людей та досліджено водойми, але нікого помітити не вдалось.