Названо найшкідливіший продукт для підшлункової залози
Лікар-ендокринолог Аміна Кушитенко назвала алкоголь найшкідливішим продуктом для підшлункової залози.
Алкоголь провокує підшлункову виробляти більше ферментів і одночасно призводить до спазму сфінктера Одді. Сфінктер Одді відповідає за переміщення травного ферментного соку підшлункової та жовчі з печінки до дванадцятипалої кишки. І якщо відбувається спазм, ці речовини не вивільняються і починається запалення.
За словами Кушитенко, 60-70% запалень і проблем із підшлунковою відбуваються через вживання алкоголю.
“Алкоголь змушує підшлункову залозу виробляти більше травних ферментів і викликає спазм сфінктера Одді. Це підвищує тиск у протоках органу і робить їх проникними для ферментів. Сфінктер Одді відповідає за переміщення жовчі з печінки і соку підшлункової залози в дванадцятипалу кишку. Його спазм призводить до їхнього застою та запалення”, – пояснила лікарка.
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