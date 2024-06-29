Названо найшкідливіший продукт для підшлункової залози

Лікар-ендокринолог Аміна Кушитенко назвала алкоголь найшкідливішим продуктом для підшлункової залози.

Алкоголь провокує підшлункову виробляти більше ферментів і одночасно призводить до спазму сфінктера Одді. Сфінктер Одді відповідає за переміщення травного ферментного соку підшлункової та жовчі з печінки до дванадцятипалої кишки. І якщо відбувається спазм, ці речовини не вивільняються і починається запалення.

За словами Кушитенко, 60-70% запалень і проблем із підшлунковою відбуваються через вживання алкоголю.