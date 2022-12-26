Названо найбільш небезпечне дерево, яке вбиває, не залишаючи слідів

Це поширене в тропічних краях дерево часто виявляється згадано в кримінальних зведеннях. Насіння рослини містить вкрай отруйні органічні сполуки, які не тільки гарантовано призводять до смерті при заковтуванні, але й важко визначати при експертизі.

У народі його назвали деревом самогубців, а в ботаніці — цербера.

Дерево самогубців

Цербера – красиве вічнозелене дерево, з привабливими білими квітами та плодами, схожими на манго.

Однак, це той самий випадок, коли за зовнішньою пристойністю ховається справжній монстр, який щорічно зводить до могили тисячі людей по всьому світу. Сама назва рослини отримана на ім’я чудовиська з грецької міфології.

А вся річ у тому, що рослинна тканина цербери містить сильний серцевий глікозид – церберин. Речовина блокує передачу електричних імпульсів в організмі, що призводить до збоїв у роботі всієї нервової системи.

Порушується серцевий ритм, частота дихання, з’являються болі в животі та кривава діарея, що супроводжуються сплутаністю свідомості та повною відсутністю розуміння, що відбувається. Втім, подібна клінічна картина характерна лише при вживанні насіння цербери всередину.

При попаданні соку рослини на шкіру з’являється подразнення та дерматит. Небезпеку становить навіть дим, що походить від палаючої деревини цербери. Він також викликає тяжке отруєння.

Де росте та як використовується?

Цербера далеко не єдине дерево, яке користується поганою славою через свою токсичність. Схожі властивості має манцинелла з не менш поетичном прізвиськом «яблуня смерті».

Однак, на відміну від неї церберу спеціально садять як декоративну і ландшафтну рослину. Вважається, отруйний зелений організм не лише надзвичайно гарний, а й відганяє шкідників.

Дерево зустрічається в Південно-Східній Азії, Австралії, Мадагаскарі та Сейшельських островах.

Французький токсиколог із Лабораторії аналітичної токсикології у Ла-Вульт-сюр-Роні Іван Гайяр назвав церберу ідеальним засобом для скоєння злочинів у Європі. Справа в тому, що отрута церберин невідома для нашого регіону і виявити її за звичайного токсикологічного аналізу неможливо.

Щодо Індії, то тут церберин відповідальний за кожне друге смертельне отруєння. Цікаво, що у 75% випадків жертвами отруєння стають жінки.

Передбачається, що так індійські чоловіки позбавляються від неугодних дружин, сподіваючись одружитися заново і отримати хороший «калим» — даурі (в Індії «калим» платять з нареченої, а не нареченого).

Зрозуміло, місцева влада про це теж знає і, щоб знизити відсоток злочинів, придумали використовувати плоди цербери у виробництві ліків, пестицидів та отрут від гризунів. Місцевим мешканцям залишили можливість збирати насіння рослини та здавати їх у різні фабрики за винагороду.