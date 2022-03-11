Як далеко треба бути від епіцентру ядерного вибуху, щоби вижити?

Минуло майже 80 років з того часу, як дві ядерні бомби були підірвані над японськими містами Хіросіма і Нагасакі, вбивши щонайменше 129 000 людей і спричинивши руйнівні довгострокові наслідки, у тому числі й для здоров’я людей на кілька поколінь уперед.





Існує, як мінімум,Договір про нерозповсюдження ядерної зброї , тому ми всі сподіваємося, що нам ніколи не знадобиться застосовувати ці знання, але володіти інформацією буде не зайвим.

По-перше, слід відразу зазначити, що немає чіткого способу оцінити вплив однієї ядерної бомби, тому що все залежить від величезної кількості факторів, включаючи її потужність, погоду в день її падіння, час доби, коли вона вибухнула, географічне розташування місця падіння та його рельєф, та й чи вибухає вона на землі або в повітрі.

Є кілька більш-менш загальних факторів, що впливають на можливість вашого виживання

Приблизно 35% енергії ядерного вибуху виділяється як теплове випромінювання. Оскільки теплове випромінювання поширюється приблизно зі швидкістю світла, перше, що вас вразить, це спалах сліпучого світла, відразу після якого вас накриють проникаюча радіація і теплова хвиля.

Якщо розглянути для спрощення 1-мегатонну бомбу, яка у 80 разів більша, ніж та, що вибухнула над Хіросимою, але менше сучасних ядерних бомб («Цар-бомба» мала потужність 50 мегатонн), то, в момент її вибуху, всі, хто знаходиться на відстані до 21 кілометра, можуть тимчасово осліпнути навіть у найяскравіший день, якщо дивитимуться на вибух, а вночі, на відстані до 85 кілометрів, на кілька миттєвостей стане світло, як вдень.

На відстані до 8 кілометрів, залежно від перерахованих вище факторів, можуть виникати опіки третього ступеня, на відстані до 11 кілометрів — опіки другого ступеня.

Так, температура поблизу місця вибуху бомби в Хіросімі оцінювалася в 300 000 градусів за Цельсієм, що приблизно в 300 разів гарячіше, ніж температура, за якої кремуються тіла, тому люди майже миттєво перетворилися на основні хімічні елементи.

Слідом прийде ударна хвиля. У радіусі 6 км від нашої 1-мегатонної бомби вона створюватиме тиск у 180 метричних тонн сили на стінах усіх двоповерхових будівель при швидкості вітру 255 км/год. У радіусі 1 км піковий тиск у чотири рази більший, а швидкість вітру може досягати 756 км/год. Технічно люди можуть витримати такий великий тиск, але уламки всього, що буде на шляху вибухової хвилі, зводять ці шанси практично до нуля.

Якщо ви вижили в цьому кошмарі, далі набирає сили радіація.

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