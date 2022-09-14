В Дубаї збудують власний Місяць та місячну колонію для туристів

ОАЕ планують створити власний Місяць. Проєкт вартістю 5 млрд доларів хочуть представити всьому світові у 2023 році. Лише сама концепція обійшлась у 5 млн доларів. Займалася нею архітектурна компанія з Канади Moon World Resorts.





Що відомо про Місяць в Дубаї ?

Відомо, що загальна висота Місяця сягатиме 224 метри. Територія поблизу буде відведена на «місячну колонію». Загальна площа колонії 40 тис. м2. Автори проєкту розраховують привернути увагу нових туристів, та розвивати новий напрямок, такий як «cosmic tourism». Таким чином кількість охочих відвідати ОАЄ може зрости на 2,5 млн людей в рік.

На арабському місяці планують відкрити представництва різних космічних агенцій. На горі супутника майорітиме прапор ОАЕ. Астронавти проходитимуть там же навчання. На перших поверхах скоріш за все відкриють готелі, ресторани, нічні клуби та розважальні центри. Всередині земного супутника буде створено «місячний шатл».

Додатково планують створити приватну резиденцію Sky Villas із розкішними віллами. Приблизно 300 квартир будуть доступними для продажу. Вже зараз деякі мільярдери проявили цікавість до такої можливості та бажають долучитися до ексклюзивного приватного клуба на Місяці.

У новому році компанія Moon World Resorts проведе роуд-шоу та продемонструє потенційним ліцензіатам проєкт і його перспективи. Шоу проводитимуть в Дубаї, Катарі, Бахрейні, Саудівській Аравії та у Кувейті.

Створювати космічну станцію, супутник та всі будівлі, що будуть пов’язані з цим проєктом будуть виключно за новими технологіями. Moon Dubai буде найрозкішнішим місцем на планеті. Він працюватиме згідно із золотим сертифікатом LEED, 5-ти зірковим стандартом забудови та 5-діамантовим операційним стандартом курорту. WMR видасть ліцензію чотирьом курортам. Так звані регіональні ліцензії хочуть представити на всіх континентах. Будівництво планують завершити у 2027 році.