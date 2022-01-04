Науковці розповіли, чому затемнення Сонця та Місяця не відбуваються щомісяця

4 грудня над Антарктидою сталося повне сонячне затемнення. Спостерігати це явище можна тільки над цим материком. Наступне сонячне затемнення відбудеться 30 квітня 2022 року. Але багато хто замислюється, чому сонячні та місячні затемнення не відбуваються щомісяця і чому щоразу затемнення можна побачити з іншого місця? На ці та інші питання про затемнення ми спробуємо відповісти у цій статті.





Сонячне затемнення

У загальному випадку є два види затемнень: сонячні та місячні. Сонячне затемнення відбувається, коли наш супутник проходить між Землею та Сонцем, при цьому кидає тінь на поверхню нашої планети. Якщо ви знаходитесь на шляху цієї тіні, ви побачите повне сонячне затемнення.

Ширина цієї смуги, де можна побачити сонячне затемнення, становить максимум приблизно 270 кілометрів. Часткові фази повного затемнення вже можна побачити на більш широкій смузі. Ось чому повну фазу затемнення побачать не всі одразу. Тінь на поверхні Землі має вигляд овальної плями, яка зі швидкістю приблизно 1 кілометр на секунду проходить по Землі із заходу на схід. Середня тривалість такого явища в якомусь певному місці становить близько 2-3 хвилини.

Що цікаво, таке явище хоч і періодичне, але не відбувається щомісячно. Орбіта нашого Місяця нахилена до площини екліптики під невеликим кутом – 5,14 градусів. Хоча цей кут невеликий, але на відстані 380 000 кілометрів, де знаходиться Місяць, різниця досить відчутна. Тому Місяць може проходити на 37 000 км вище або нижче за центральну частину тіні Землі. Таким чином, тінь від нашого супутника оминає Землю і затемнення не відбувається.

При цьому існують точки, де орбіта Місяця перетинається із площиною екліптики. Ці точки називаються – місячні вузли. В той час, коли новий Місяць проходить через один з таких вузлів, відбувається сонячне затемнення. Крім цього ці вузли теж рухаються, ось чому затемнення відбуваються не при кожному оберті Місяця навколо Землі.

У якомусь певному місці протягом року проходить від двох до п’яти затемнень Сонця (не більше трьох повних). В середньому в тому самому місці повне затемнення відбувається раз на 370 років. Але є й винятки.

Ще один цікавий факт.

Через 600 мільйонів років повне сонячне затемнення ми, на жаль, спостерігати не зможемо, оскільки Місяць щороку віддаляється від Землі на 4 сантиметри. Тому через цей час кутові розміри Місяця будуть меншими і повне затемнення Сонця стане неможливим, але при цьому можна буде спостерігати кільцеподібні та часткові фази.

Кільцеподібне сонячне затемнення. Джерело: https://www.bbc.com

Кільцеподібне затемнення – це теж досить гарне явище. Зараз воно відбувається, коли Місяць, проходячи через місячний вузол, у цей час знаходиться близько до афелію своєї орбіти. Тоді видимі кутові його розміри зменшуються і він не в змозі закрити собою диск Сонця.

Місячне затемнення

Затемнення Місяця відбувається тоді, коли Місяць розташований за Землею щодо Сонця і, як під час сонячного затемнення, проходить крізь місячний вузол. Тоді Земля відкидає на поверхню нашого супутника тінь та півтінь. Тривалість такого затемнення довша за сонячне і іноді може тривати 1 годину 40 хвилин. За рік по всій планеті може статися 2-5 таких явищ. Місячне затемнення в певному місці відбувається частіше, оскільки це явище видно майже з усієї нічної півкулі Землі, де Місяць знаходиться над горизонтом.

Під час затемнення Місяця наш супутник стає червоним. Причина цього явища та сама, що й у червоного Місяця чи Сонця під час їхнього сходу чи заходу сонця. Простіше кажучи, атмосфера відфільтровує спектр від зеленого до фіолетового, пропускаючи тільки червону частину спектра. Також атмосфера Землі заломлює сонячне світло, так що воно згинається і таким чином висвітлює Місяць під час затемнення.