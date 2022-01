Netflix випустив власні кросівки ціною в 360 тисяч гривень

Знайти людину, яка не чула про новий фільм Netflix – «Не дивіться вгору» практично нереально. Виною тому не лише зірковий ансамбль акторів – Леонардо ДіКапріо, Дженіфер Лоуренс, Джонна Хілл, Меріл Стріп та Кейт Бланшетт, а й грамотний маркетинг. Один із його прикладів – унікальна версія кросівок New Balance 550, створена спільними зусиллями Netflix та магазину MattB Customs спеціально до виходу фільму.





Головна фішка моделі під назвою Don’t Look Up Dibiasky New Balance 550 – декор зі шматочків реального метеориту Сеймчан, що впав у Магаданській області наприкінці 1960-х років. Осколки каменю розмістили на фірмовому логотипі у формі літери N, вставці трохи нижче та декоративному елементі на шнурівці.

Вчені довгий час вважали цей метеорит залізним, але нещодавно в ньому виявили великі кристали олівіну, через що його перевели до більш рідкісної групи залізокам’яних метеоритів — паласитів. Унікальний малюнок поверхні метеориту формувався протягом кількох мільйонів років. Передбачуваний вік самого Сеймчана – приблизно 4 мільярди років, що лише трохи менше за вік нашої Землі.

Купити унікальні кросівки можна на аукціоні Sotheby’s. Коли він почнеться поки невідомо, але стартова ціна “Don’t Look Up Dibiasky New Balance 550” вже оголошена – $13 200 (~360 000 грн).