Розроблено світильник, який вбиває COVID-19

Коронавірусна інфекція продовжує наступати на людство. Тільки об’єднавши зусилля, вчені з різних країн зможуть знайти ефективні рішення, які можуть змусити COVID-19 зникнути з нашого життя. Поки що дані статистики не тішать, але люди не втрачають надійні. Перемога над коронавірусом залежить від багатьох факторів і чималою мірою від того, наскільки швидко можуть бути впроваджені інноваційні розробки у цій галузі.





Силами американських учених було розроблено новий унікальний прилад, який пригнічує вірус, але не шкодить клітинам, які не уражені інфекцією. По суті, це звичайний світильник із тією відмінністю, що використовує виключно ультрафіолет. Дослідники під час його створення керувалися своїми знаннями у тому, що ультрафіолет може бути ефективним засобом стерилізації. Для досягнення потрібного ефекту потрібно бути обережним із дозами світла.

Якщо ж дози випромінювання є високими, такий вплив може викликати пошкодження геному різних видів ссавців, що проявляється в мутаціях і зміні структури ДНК. В даному випадку світлова терапія заснована на точних знаннях, яка довжина хвилі та дозування світла необхідна для придушення вірусу SARS-CoV-2 без серйозних пошкоджень клітин його носія.

Дослідники провели кілька експериментів та встановили, що оптимальним є синій колір. Також було визначено й оптимальне дозування. Подальше спостереження показало, що навіть невеликі дози синього випромінювання мають сприятливий вплив та знижують вірусне навантаження. У разі збільшення інтенсивності випромінювання спостерігалося зниження поширення вірусів на 99.9%. При цьому жодних наслідків для нормальної життєдіяльності клітин не було.