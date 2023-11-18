SpaceX Starship ледь не вибухнула одразу після злету

Ракета SpaceX Starship, запущена з космодрому в Техасі, майже зазнала катастрофи незабаром після зльоту, про що компанія SpaceX повідомила в соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter. Компанія повідомила, що зв’язок з ракетою був раптово втрачений приблизно через 10 хвилин після її запуску, що свідчило про можливу несправність.

Сама процедура запуску не обійшлася без затримок. Спочатку фінальний відлік був раптово призупинений на позначці -40 секунд, але швидко відновлений. Ракета успішно досягла висоти 148 кілометрів, але на етапі входження в атмосферу виникли ускладнення. Приблизно через три хвилини польоту ступені ракети розділилися, як і було заплановано. Але за драматичного повороту подій, через кілька секунд після успішного відокремлення, нижній ступінь ракети вибухнув.

Starship – новаторська модель в технології космічних подорожей, що представляє нове покоління надважких ракет багаторазового використання. Унікальна за своєю конструкцією – обидва ступені Starship здатні здійснювати хвостову посадку. Ця вдосконалена ракета має відігравати вирішальну роль у програмі НАСА “Артеміда”, яка має амбітну мету доставити астронавтів на Місяць у другій половині 2020-х років. Однак цей інцидент кидає тінь на майбутні місії Starship і його надійність у майбутніх космічних дослідженнях.