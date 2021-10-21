Розкрито секрет походження краватки, а також чому її носять і тепер

Один з головних чоловічих аксесуарів – це краватка. Її надягають як на роботу, так і на урочисті заходи. Існує величезна кількість забарвлень і способів зав’язування краватки, у деяких чоловіків навіть є особиста колекція цих аксесуарів. При цьому складно приставити, яку функцію вони можуть нести, крім декоративної. Але чоловіки чомусь продовжують їх надягати.





Чому ж не найзручніший аксесуар все ще в моді?

Подоба краваток з’явилося досить давно. Ще в Стародавньому Єгипті жителі підкреслювали свій статус, накинутим на плечі шматком тканини ідеальної геометричної форми. Також одними з перших, хто почав застосовувати пов’язки на шию для позначення звання воїна, були китайці. Під час розкопок гробниць на стародавніх статуях «теракотової армії» вченими були виявлені пов’язки на шиї, що віддалено нагадують сучасні краватки.

До розкопок вважалося, що шийний аксесуар з’явився вперше у римських легіонерів. Вони носили хустки для захисту. Вважається, що шия одна з тих частин тіла, прикривши яку людина довго не буде замерзати. Тому легіонери приховували її від негоди хусткою. Також тканина не давала натерти шию обладунками.

Французька хустка і сучасна краватка

Більш схожі на сучасні краватки пов’язки з’явилися у Франції за часів правління Людовика XIV. Легенда свідчить, що король найняв хорватських військових для допомоги французької армії в Тридцятилітній війні. Після закінчення війни в якості подяки найманців запросили до двору, де Людовик помітив на їхніх шиях незвичайний аксесуар – жовті хустки. Йому так вони сподобалися, що він захотів собі такі ж.

Через деякий час Людовик оголосив, що носіння хусток обов’язкове на королівських зборах. Поступово цей варіант краватки почав з’являтися повсюдно, і поширився по всій Європі. Тоді існувало багато варіантів зав’язування краваток на будь-який смак.

Той вид краватки, який носять сучасні чоловіки, з’явився лише на початку 20-го століття. Унікальний пошив запатентував Джессі Лангсдорф . Поступово ця краватка почала витісняти інші види і стала головним аксесуаром форменого одягу.

Чому краватку все ще носять?

Дослідники вважають, що на це є як мінімум 2 причини: