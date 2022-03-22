Озвучено справжню причину смерті динозаврів

Команда міжнародних дослідників із Сент-Ендрюського університету у Великій Британії, Сіракузького університету в Нью-Йорку , а також Брістольського та Техаського університету в США озвучили нову теорію смерті динозаврів на Землі. Вони вважають, що справжньою причиною є не падіння величезного астероїда, а викиди сірчаних газів, що послідували за цією подією. Про це вони написали у статті, опублікованій у журналі PNAS.





За твердженнями вчених, після сильного удару від падіння астероїда Чіксулуб 66 мільйонів років тому в атмосферу викинулася величезна кількість сірчаних газів, які багато років зберігалися на Землі, що сильно охолодило планету. Крім того, така кількість газів викликала кислотні дощі і зменшувала кількість світла, що потрапляє на планету. Це призвело до порушення фотосинтезу, який життєво важливий для рослин та морського планктону, що є основою харчового ланцюжка.

Початкові наслідки удару виражалися в колосальних кількостях кам’яного пилу, сажі та лісових пожежах. Але сірчані гази відіграли істотну роль у надмірному охолодженні планети, скороченні сонячного світла та зміну хімічного складу океану. Саме ця сукупність причин спричинила масове вимирання, зазначили фахівці.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿