Чому японці не мерзнуть узимку без центрального опалення

Іноземці, які приїхали до Японії взимку, дивуються, що опалення немає ніде. При цьому в північній частині, особливо на Хоккайдо, холодно, мінусові температури. Але опалюється лише 3-5% від багатоквартирних будинків та громадських будівель.





Але ж Японія — одна з найбільш високотехнологічних країн.

Чому ж тут не вирішено питання тепла? Як вийшло, що взимку японці живуть у холодних будинках? Як вони пристосувалися до такої особливості своєї країни?

Холодні традиції

Взимку у Японії клімат далеко не арктичний. У навколишніх морях багато досить теплих течій, а горах — гарячих мінеральних джерел.

Проте в січні на Хоккайдо температура тримається у межах мінус 7-15 градусів. На південніших територіях архіпелагу температури теж мінусові. Заморозки на островах бувають і навесні, і восени.

Уявити в Україні відсутність будь-якого опалення при негативних показниках на градуснику складно.

У Японії це — норма. Але чому?

Спочатку відсутність опалення у традиційних японських будинках пояснювалася двома причинами.

На островах висока сейсмічна активність.

Капітальні споруди з товстими стінами, теплоізоляцією та печами чи камінами тут протрималися б лише до найближчого поштовху.

Перебудовувати – неефективно. Тому японські будинки робили дуже легкими. Тонкі розсувні стіни, всі предмети, включаючи жаровні – переносні. При невеликих поштовхах з таким будинком нічого не станеться. А за сильних — їх легко звести заново.

Друга причина – на території Японії просто немає достатнього запасу природних копалин. Такої кількості вугілля чи дерева, щоб топити всю зиму, на островах немає.

Тому традиційно японці звикли холодні зимові дні просто перечікувати. Теплі ковдри, невеликі жаровні, гаряча японська лазня у вигляді бочки офуро дозволяли пережити холодні дні та ночі без опалення.

Характерний столик , укритий зверху теплою ковдрою з підігрівом знизу – одна з таких традицій. За старих часів його називали ірорі, під ним у нішу клали в жаровню вугілля. Прикриваючи коліна ковдрою ірорі, людина грілася за столом. Сьогодні в ході модифікація – котацу з нагрівальним елементом у стільниці.

Але чому опалення не з’являється у сучасній Японії?

Будинок – не фортеця

Крім традицій у укладі побуту перешкоджають цьому ті ж проблеми.

Японці навчилися будувати багатоквартирні сейсмостійкі будинки.

Але проводити до них централізоване опалення — безглуздо. Труби порве найближчим малозначним поштовхом, якого мешканці можуть навіть не помітити.

Центральне опалення є тільки на північному краю Хоккайдо.

3-5% найдорожчих та елітних кондомініумів створюють автономні газові котельні. Але проводити масштабні газопроводи до житлового сектора — небезпечно з тієї ж причини. І дорого всі природні ресурси в Японії в дефіциті.

Тому більшість японців просто змирилися із зимовими холодами.

Звичайно, сучасні будинки на архіпелазі краще тримають тепло, ніж приватний сектор із перегородками з бамбука та паперу. Але взимку в квартирах близько плюс 9-14 градусів.

Холодна економіка

Користуватися для опалення електрикою японцям не дозволяє її дорожнеча. Включити кондиціонер на обігрів або поставити тепловентилятор, електричний радіатор можуть дозволити собі лише дуже забезпечені люди у своїх будинках. А у багатоквартирних їх просто може не витримати проводка. Через сейсмоактивність їх не намагаються розрахувати на десятиліття експлуатації. Тому проводку створюють досить економічну.

Японці знайшли свої способи впоратися із ситуацією. Тут в ходу інфрачервоні килимки-обігрівачі з низьким споживанням енергії, ковдри, що підігріваються, домашній одяг у формі довгого светра або пончо-пледа та інші лайфхаки для підтримки тепла

У провінції можна досі побачити гасові та масляні жаровні та обігрівачі.