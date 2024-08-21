Нові дослідження розкрили небезпеку медитації для психіки людини

Медитація, безпечна на перший погляд вправа, виявилося, може викликати серйозні побічні ефекти. За останні вісім років у цьому напрямі було проведено безліч наукових досліджень, і вони показали, що усвідомленість – різновид буддійської медитації, вкрай негативно впливає на психічне здоров’я людей. Люди, які регулярно медитують, відчувають маревні симптоми, страх, терор та інші симптоми, які тривають не менше одного місяця.

Експеримент 2022 року, в якому взяло щонайменше 950 осіб у США, продемонстрував: понад 10% людей, які займаються медитацією на постійній основі, відчувають побічні ефекти від вправи. Негативний вплив погіршує їхнє повсякденне життя, і це триває місяцями. 40-річні спостереження, результати яких опублікували 2020 року, кажуть, що серед найчастіших побічних реакцій трапляються такі негативні аспекти, як тривога, депресія, маревні симптоми, деперсоналізація і навіть страх.

При цьому побічні ефекти трапляються не тільки в людей з порушеною психікою, а й у повністю здорових медитаторів. Причому і в останніх теж спостерігалися тривалі симптоми. Варто зазначити, що про шкоду цієї вправи говорили ще близько 50 років тому. Так, Арнольд Лазарус, ключова фігура в когнітивно-поведінковому науковому русі, 1976 року сказав, що медитація, якщо її використовувати без розбору, може спричинити “серйозні психіатричні проблеми, такі, як депресія, збудження і навіть шизофренічна декомпенсація”.

Своєю чергою, професор менеджменту і висвячений буддійський учитель Рональд Персер у своїй книзі 2023 року “McMindfulness” написав, що медитація стала різновидом “капіталістичної духовності”. Тільки у США вартість медитації становить 2,2 мільярда доларів на рік. І високопоставлені особи в індустрії повинні знати про проблеми, пов’язані з медитацією. Джон Кабат-Зінн, відома особистість у цій галузі, в інтерв’ю 2017 року the Guardian визнав, що “90% досліджень про позитивний вплив є неякісними”.

Нарешті, у 2022 році відбулося найдорожче дослідження в історії науки про медитацію (вартість понад 8 млн доларів). У ньому взяли участь понад 8000 дітей (віком 11-14 років) у 84 школах Великої Британії з 2016 по 2018 рік. Його результати показали, що медитація не змогла поліпшити психічне благополуччя дітей порівняно з контрольною групою і, можливо, навіть мала згубний вплив.