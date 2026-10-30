Українці можуть безкоштовно відправити свої імена на супутник Сатурна: NASA відкрило реєстрацію

Американське космічне агентство NASA запустило кампанію Journey to Titan, у межах якої пропонує всім охочим символічно долучитися до майбутньої космічної експедиції. Імена зареєстрованих учасників запишуть на спеціальний мікрочип, який встановлять на борту дослідницького апарата Dragonfly. У 2028 році він вирушить до Титана — найбільшого супутника Сатурна, а у 2034 році має досягти його поверхні.

Особливість ініціативи полягає в тому, що взяти участь може будь-хто незалежно від країни проживання. Для цього не потрібно нічого купувати або оплачувати доставку імені в космос. Після реєстрації NASA надасть персональний цифровий посадковий талон, який можна зберегти на телефоні або комп’ютері.

Як безкоштовно відправити своє ім’я на Титан

Для участі достатньо перейти на спеціальну сторінку NASA, вказати своє ім’я та пройти процедуру реєстрації. Після цього інформацію додадуть до списку учасників, чиї імена планують записати на мікрочип космічного апарата. Кожен охочий також зможе отримати електронний посадковий талон на символічний рейс до Титана.

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Офіційна реєстрація NASA: Відправити своє ім’я на Титан — Journey to Titan

Зареєструватися потрібно до 15 січня 2027 року включно. За американським східним часом приймання заявок завершиться о 23:59, що відповідає 06:59 ранку 16 січня за київським часом. Після закриття реєстрації NASA підготує остаточний перелік імен для розміщення на борту апарата.

Варто розуміти, що йдеться саме про цифровий запис імен, а не про відправлення фізичних предметів або особистих повідомлень. Подібні кампанії NASA вже проводило для інших космічних місій, дозволяючи мільйонам людей символічно долучитися до дослідження Сонячної системи.

Для чого NASA відправляє Dragonfly на Титан

Dragonfly стане одним із найнезвичайніших дослідницьких апаратів в історії космонавтики. Замість традиційного марсохода NASA відправить на Титан автономний літальний апарат із вісьмома гвинтами. Його маса становитиме приблизно 850 кілограмів, а конструкція дозволить перелітати між різними районами супутника, приземлятися та проводити наукові дослідження.

Титан привертає увагу вчених завдяки унікальним природним умовам. Він має щільну атмосферу, яка переважно складається з азоту, а на його поверхні існують річки й озера з рідкого метану та етану. Крім того, дослідники виявили там складні органічні сполуки, які можуть допомогти зрозуміти хімічні процеси, що передували виникненню життя на Землі.

Саме ці процеси й вивчатиме Dragonfly. Апарат оснащений науковими приладами для аналізу складу поверхні, дослідження атмосфери та пошуку хімічних умов, потенційно сприятливих для виникнення життя. При цьому місія не передбачає безпосереднього пошуку живих організмів: її головне завдання — з’ясувати, наскільки далеко на Титані могла розвинутися пребіотична хімія.

Запуск Dragonfly запланований на 2028 рік, а прибуття до Титана — на кінець 2034 року. Таким чином, імена учасників акції подолають космічну подорож тривалістю приблизно шість років, після чого залишаться на борту апарата, який досліджуватиме один із найзагадковіших світів Сонячної системи.