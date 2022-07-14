Вчені назвали суму грошей, яка потрібна більшості людей для щастя
Говорять, що щастя неможливо купити. Тим не менш, багато людей хочуть стати багатими або розбагатіти ще більше. Дослідники з’ясували, яка сума потрібна середньостатистичній людині для задоволення всіх її потреб.
Згідно з результатами недавнього дослідження, більшість населення планети насправді має досить обмежені потреби. Тобто їм вистачить для хорошого життя певної суми грошей.
У ході дослідження експерти провели опитування серед мешканців 33 країн, які перебувають на всіх континентах планети. Усього брали участь в опитуванні близько 8000 осіб. Випробуваним потрібно було розповісти, скільки грошей їм потрібно для створення ідеального життя, вибравши суму, яку вони хотіли б виграти для цього у лотерею.
Серед мінімальних сум була 10 тисяч доларів США, а максимальною – 100 мільярдів доларів США. Як не дивно, у всіх країнах лише меншість обрала суму 100 мільярдів доларів (8-39 відсотків залежно від держави). У більшості випадків люди обирали 10 мільйонів доларів США або навіть менше, а в Україні та Індії багато учасників обрали навіть суму, що дорівнює 1 мільйону доларів.
Загалом про те, що їхні потреби та бажання не обмежені, частіше заявляли молоді люди, а не люди похилого віку. Хоча треба сказати, що результати цього пункту були різні залежно від країни.
Крім того, виявилося, що 100 мільярдів доларів як головний приз обирали найчастіше жителі країн, у яких більше терпимості до нерівності і де панував колективізм.
Також з’ясувалося, що люди з необмеженими потребами з більшою ймовірністю витрачатимуть гроші на допомогу іншим. Однак якщо говорити про їхні цінності, то дбали про надання допомоги оточуючим вони не більше, ніж ті, кому вистачило б меншої суми грошей для життя мрії.
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