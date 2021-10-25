Науковців здивували камені доставлені з Місяця: минуле супутника Землі під питанням

У минулому році в рамках місії Chang’e 5 на Місяць відправився роботизований посадковий модуль, щоб доставити на Землю кілька фрагментів місячного грунту. Вже тут знахідки були вивчені і змогли здивувати дослідників: вони виявили наймолодші місячні камені з коли-небудь знайдених.





У грудні 2020 року китайська місія Chang’e 5 відправила на Місяць роботизований посадковий модуль. Зонд зібрав кілька цінних зразків, які згодом доставили на Землю. До слова, це перший випадок за 44 роки, коли космічний корабель доставив на Землю фрагменти Місяця.

Вченим була надана можливість уважно вивчити місячні породи, і міжнародна група дослідників з Австралії і США змогла визначити вік наймолодших каменів, коли-небудь знайдених на Місяці.

Після оцінки віку нових зразків на основі швидкості розпаду радіоактивних елементів з’ясувалося, що базальтовим вулканічним породам близько двох мільярдів років – тобто, на один мільярд років менше, ніж тих фрагментів, які були виявлені раніше. Це робить їх наймолодшими вулканічними породами, виявленими на Місяці.

Приземлення Chang’e-5 на поверхню Місяця в грудні 2020 року. Зображення: CNSA Lunar Exploration and Space Engineering Center

Під час місій «Аполлон» і «Місяць» у 1960-х роках були виявлені місячні метеорити віком старше трьох мільярдів років, тому вчені припустили, що з тих пір наш супутник не знав вулканічної активності.

Факт того, що на Місяці знайшли молодші породи, означає, що вулканічна активність на ній сталася відносно недавно (за мірками Всесвіту, звичайно). Тепер завдання вчених полягає в тому, щоб пояснити, як це сталося.

Фрагмент місячного каменю при великому збільшенні. Зображення: Beijing SHRIMP Center, Institute of Geology, CAGS

В цілому, вулканічні породи на різних планетах схожі, але деякі ключові відмінності все ж роблять їх унікальними. Місячні базальти імовірно утворюються при більш високих температурах, оскільки води на Місяці менше, ніж на Землі. Вода – важливий елемент, адже вона здатна змінити температуру плавлення і вплинути на затвердіння порід. У свою чергу, це впливає на хімічний склад фрагментів, які відрізняються від аналогічних типів гірських порід на Землі.

Тепер, коли вчені змогли визначити вік наймолодших каменів, виявлених на Місяці, міжнародна команда дослідників стала на крок ближче до розуміння хронології всієї Сонячної системи. Так, результати цих досліджень дають більше можливостей для вивчення хронології кратерів. А це дозволить визначати більш точний вік фрагментів не тільки на Місяці, а й на інших планетах.

Капсула Chang’e-5 для повернення зразків грунту після приземлення на Землю. Зображення: CNSA Lunar Exploration and Space Engineering Center

До того ж, отримані дані підтверджують ефективність дистанційного методу вивчення планет. Дистанційні зображення, зроблені за останні кілька років, вже показали, що на Місяці є молодші породи. Тепер цей факт підтвердився.

Наступним завданням учених стане пошук відповідей, як відносно недавнє нагрівання Місяця могло сприяти утворенню базальтових магм з температурами, що перевищують 1000 ° C. Дослідники сподіваються, що в кінцевому підсумку це дозволить більш точно визначити вік всієї Сонячної системи. Нова місія Chang’e 6 планується вже в 2024 році.