Антарктида невпинно покривається зеленню: вчені б’ють на сполох

Потепління на Землі значно впливає на життя Антарктиди. Як розповіли в Ексетерському університеті у Великій Британії, у регіоні різко збільшилася територія, яку займають рослини. Зміни відбулися всього за кілька десятиліть.

Вчені проаналізували, як змінилася «зелена» територія з 1986 року. Згідно з супутниковими даними, тоді рослини займали менше 1 кв. км Антарктиди. Через 35 років площа перевищила 12 кв. км. Особливо ситуація погіршилася 2016 року, коли активно почали рости мохи. Зростання озеленення тоді збільшилося на більш ніж 30%.

Автори дослідження підкреслюють, що загальна площа Антарктиди становить близько 500 тис. кв. км, і в основному на ній знаходяться сніг, лід і скелі. «Зелена» область – мала частина регіону, проте ситуація тривожить експертів. За їхніми словами, Антарктида нагрівається швидше за більшість інших частин Землі.

Потепління може призвести до втрати унікальної екосистеми, в яку потраплять чужорідні види рослин. За словами вчених, в Антарктиді здебільшого немає ґрунту, а на ділянках, де він присутній, мало можливостей для життя. Проте з часом ситуація зміниться. Уже зараз мох росте в умовах, які дослідники називають найекстремальнішими на Землі.

Раніше в Антарктиді почали активно танути льоди. Це загрожує, зокрема, найбільшому крижаному щиту регіону, розмір якого можна порівняти з Великою Британією. Експерти стверджують, що якщо кількість шкідливих викидів не скоротиться, то ситуація стане небезпечною вже в 23-му столітті. Очікується, що це призведе до повного танення льодовика Туейтса, що значно підвищить рівень моря.