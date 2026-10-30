Украинцы могут бесплатно отправить свои имена на спутник Сатурна: NASA открыло регистрацию

Американское космическое агентство NASA запустило кампанию «Journey to Titan», в рамках которой предлагает всем желающим символически присоединиться к будущей космической экспедиции. Имена зарегистрированных участников будут записаны на специальный микрочип, который установят на борту исследовательского аппарата Dragonfly. В 2028 году он отправится к Титану — крупнейшему спутнику Сатурна, а в 2034 году должен достичь его поверхности.

Особенность этой инициативы заключается в том, что принять участие может любой желающий, независимо от страны проживания. Для этого не нужно ничего покупать или оплачивать доставку имени в космос. После регистрации NASA предоставит персональный цифровой посадочный талон, который можно сохранить на телефоне или компьютере.

Как бесплатно отправить своё имя на Титан

Для участия достаточно перейти на специальную страницу NASA, указать своё имя и пройти процедуру регистрации. После этого информация будет добавлена в список участников, чьи имена планируется записать на микрочип космического аппарата. Каждый желающий также сможет получить электронный посадочный талон на символический рейс на Титан.

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Официальная регистрация NASA: Отправьте своё имя на Титан — Journey to Titan

Зарегистрироваться необходимо до 15 января 2027 года включительно. По американскому восточному времени прием заявок завершится в 23:59, что соответствует 06:59 утра 16 января по киевскому времени. После закрытия регистрации NASA подготовит окончательный список имен для размещения на борту аппарата.

Следует понимать, что речь идет именно о цифровой записи имен, а не об отправке физических предметов или личных сообщений. Подобные кампании NASA уже проводило для других космических миссий, позволяя миллионам людей символически принять участие в исследовании Солнечной системы.

Зачем NASA отправляет «Dragonfly» на Титан

Dragonfly станет одним из самых необычных исследовательских аппаратов в истории космонавтики. Вместо традиционного марсохода NASA отправит на Титан автономный летательный аппарат с восемью винтами. Его масса составит примерно 850 килограммов, а конструкция позволит перелетать между различными районами спутника, приземляться и проводить научные исследования.

Титан привлекает внимание учёных благодаря уникальным природным условиям. У него плотная атмосфера, состоящая преимущественно из азота, а на его поверхности есть реки и озёра из жидкого метана и этана. Кроме того, исследователи обнаружили там сложные органические соединения, которые могут помочь понять химические процессы, предшествовавшие появлению жизни на Земле.

Именно эти процессы и будет изучать Dragonfly. Аппарат оснащен научными приборами для анализа состава поверхности, исследования атмосферы и поиска химических условий, потенциально благоприятных для зарождения жизни. При этом миссия не предусматривает непосредственного поиска живых организмов: её главная задача — выяснить, насколько далеко на Титане могла развиться пребиотическая химия.

Запуск Dragonfly запланирован на 2028 год, а прибытие к Титану — на конец 2034 года. Таким образом, имена участников акции преодолеют космическое путешествие продолжительностью примерно шесть лет, после чего останутся на борту аппарата, который будет исследовать один из самых загадочных миров Солнечной системы.