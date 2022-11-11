Глибоководні чудовиська Індійського океану показали на нових фото

Нещодавно завершилася 35-денна експедиція, в рамках якої було вивчено атоли, розташовані на південний захід від індонезійського острова Суматра. Вчені склали підводну карту цього місця, розглянули глибоководні гірські вершини і спіймали дивних морських мешканців — раніше їх взагалі ніколи не бачили, або бачили дуже рідко.

Серед морських чудовиськ особливо виділяється сліпий желеподібний вугор. Його знімки ви могли бачити вище. За даними Live Science, раніше цей вид був невідомий науці. Виявилося, що монстр з флуоресцентними очима ховається на глибині 5 км. Серед інших незвичайних знахідок є риба-павук Bathypterois guentheri, яку назвали так через химерні подовжені плавці. Вони дозволяють їй височіти над дном океану і ловити дрібних ракоподібних, коли ті дрейфують під нею.

Вчені також спостерігали вугрів-пеліканів Eurypharynx pelecanoides з гігантськими щелепами та зубастими підводними гадюками Chauliodus sloani. Їхні роти усіяні гострими зубами, а деякі їх органи світяться у темряві для привернення уваги жертв. Милим на фоні цих риб виглядає глибоководний нетопир, що нагадує галунок.

Місце проживання чудовиськ крихітні Кокосові острови, також відомі як острови Кілінг, є пару атолів. Вони складаються з 27 коралових островів, які насправді є вершинами двох величезних підводних гір.

Острови були відкриті англійським капітаном Вільямом Кілінгом далекого 1609 року.