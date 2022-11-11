Китайці створили копію Bayraktar TB2

В Чжухаї пройшла виставка, присвячена авіації. Один екземпляр, що був на ній, привернув особливу увагу. Китайська корпорація CETGC привезла макет БПЛА. Це була точна копія турецького Bayraktar TB2. Інженери скопіювали все: фюзеляж, вузли та агрегати. Є незначна відмінність між китайським та турецьким дроном — кінцівки крила. Також на копії помітні антени, скоріш за все вони забезпечують супутникову навігацію.

CETGC — це велика корпорація, у якій працює 180 тисяч осіб. Активи компанії 51 млрд доларів. Вона входить у топ гігантів, що працюють у воєнній структурі у світі.

Виробник запевняє, що візуальна схожість — це збіг, а от технічні характеристики у них різні. Все залежить від софту та обладнання, що встановлюють на дрони. Китайці впевненні, їх зброя краща. Поки це лише макет, висновки робити зарано.

Після таких презентацій світ точно почне сумніватися у тому, що Китай — країна передових технологій. Стає цікавим і той факт, що Китаю БПЛА та дані про них могла передати Росія. Відомо, що російські військові збирають уламки дронів та всієї зброї, яку використовують ЗСУ.

Можливо, між РФ та Китаєм є договір про обмін технологіями чи щось подібне. Ця версія може бути цілком реальною. Маючи на руках зразки Bayraktar TB2 можна швидко зібрати його аналог. Мікрочипи у країни є, всі необхідні аналогічні компоненти також.

Туреччина вже офіційно висміяла цю ситуацію. Звісно, Ердогану подобається такий хід подій. Міг би хто уявити ще 10 років назад, що Китай копіюватиме щось у Туреччини? Звісно ні! Це може свідчити про новий перерозподіл сил у світі, де Туреччина перетворюється на могутню, впливову державу.