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Українцям розповіли, як людина заражається небезпечними хворобами від комарів

І чи відрізняються "заразні" комарі від звичайних

25.06.2021
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Ентомолог Юрій Гниненко розповів, яким спосіб відбувається передача небезпечних хвороб від комарів людям.


“Вони переносять небезпечні хвороби. Найпоширенішим захворюванням в недалекому минулому була звичайна малярія. Але зараз вона не представляє великої небезпеки, тому що для її викорінення було багато зроблено. Але є інші хвороби – наприклад, лихоманка Західного Нілу” , – попередив Гниненко.

Передача небезпечних хвороб до людей відбувається після укусу комара, який попередньо випив кров інфікованої тварини, наприклад щура-переносника. У момент укусу людини комар проколює шкіру і вихлюпує слину, яка обмежує згортання крові. Таким чином і відбувається зараження.

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Гниненко також зазначив, що зовні “заразні” комарі не відрізняються від звичайних.

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25.06.2021
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