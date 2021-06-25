Українцям розповіли, як людина заражається небезпечними хворобами від комарів

Ентомолог Юрій Гниненко розповів, яким спосіб відбувається передача небезпечних хвороб від комарів людям.





“Вони переносять небезпечні хвороби. Найпоширенішим захворюванням в недалекому минулому була звичайна малярія. Але зараз вона не представляє великої небезпеки, тому що для її викорінення було багато зроблено. Але є інші хвороби – наприклад, лихоманка Західного Нілу” , – попередив Гниненко.

Передача небезпечних хвороб до людей відбувається після укусу комара, який попередньо випив кров інфікованої тварини, наприклад щура-переносника. У момент укусу людини комар проколює шкіру і вихлюпує слину, яка обмежує згортання крові. Таким чином і відбувається зараження.

Гниненко також зазначив, що зовні “заразні” комарі не відрізняються від звичайних.