Rogbid Model R5 — майже смартфон на зап’ясті: годинник отримав поворотну камеру та підтримку 4G

Компанія Rogbid випустила незвичайний смартгодинник Model R5, який може працювати без смартфона. Новинка отримала великий AMOLED-екран, поворотну камеру та повноцінну операційну систему Android.

Більшість сучасних розумних годинників створені як доповнення до смартфона, однак Rogbid вирішила піти іншим шляхом. Представлена модель Model R5 фактично поєднує можливості мобільного телефона та носимого пристрою. Завдяки окремому слоту для SIM-карти й підтримці мереж 4G LTE користувач може здійснювати дзвінки, виходити в інтернет і запускати застосунки без постійного підключення до смартфона.

Ще однією незвичайною особливістю стала камера, розташована у верхній частині корпусу. На відміну від більшості смартгодинників, які взагалі не мають камер, Rogbid Model R5 дозволяє не лише спілкуватися через відеозв’язок, а й фотографувати навколишні об’єкти.

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Великий AMOLED-екран і камера з поворотом на 190 градусів

Rogbid Model R5 оснащений 2,4-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 480 × 480 пікселів. Це значно більше, ніж у більшості звичайних розумних годинників, тому користуватися програмами та екранною клавіатурою має бути зручніше. Пристрій працює під керуванням повноцінної Android, а не спеціалізованої Wear OS, що дозволяє встановлювати звичайні Android-застосунки. Втім, наскільки комфортно вони працюватимуть на маленькому екрані, залежатиме від конкретної програми.

За продуктивність відповідає процесор Unisoc W527, який доповнюють 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Годинник підтримує Bluetooth для підключення до смартфона, але може працювати й автономно через мобільну мережу. Для різних регіонів виробник пропонує версії з відповідними частотними діапазонами зв’язку.

Найцікавішим елементом конструкції стала 5-мегапіксельна камера, закріплена на спеціальному шарнірі. Її можна повертати на 190 градусів, спрямовуючи об’єктив на себе для відеодзвінків або назовні для фотографування та сканування QR-кодів. Подібне рішення перетворює годинник на своєрідну мініатюрну камеру, хоча якість знімків виробник поки не підтвердив незалежними прикладами.

Автономність і ціна Rogbid Model R5

Для контролю фізичної активності передбачені датчики пульсу та рівня кисню в крові, а також функція аналізу сну. Годинник отримав власний GPS-модуль і компас, тому може використовуватися для навігації без телефона. Корпус відповідає стандарту IP67, який передбачає захист від пилу й короткочасного занурення у воду, однак для плавання пристрій не призначений.

Акумулятор ємністю 1350 мАг, за інформацією Rogbid, забезпечує приблизно один день автономної роботи. Повне заряджання займає близько 80 хвилин. Враховуючи великий дисплей, повноцінну Android та підтримку мобільного зв’язку, реальний час роботи може помітно скорочуватися за активного використання камери й мережі 4G.

Цікаво, що Model R5 необов’язково носити на зап’ясті. Пристрій підтримує стандартні швидкознімні ремінці завширшки 22 мм, а в комплекті також постачається спеціальний адаптер із ланцюжком, який дозволяє носити його на шиї. Покупцям доступні чорна та золотиста версії, а серед додаткових аксесуарів — сталевий і шкіряний ремінці.

Rogbid Model R5 уже продається в офіційному міжнародному магазині виробника за акційною ціною 129,99 долара, або приблизно 5900 гривень за поточним курсом. Вартість доставки та можливі додаткові платежі залежать від країни покупця.