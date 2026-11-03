Rogbid Model R5 — почти смартфон на запястье: часы оснащены поворотной камерой и поддерживают 4G

Компания Rogbid выпустила необычные смарт-часы Model R5, которые могут работать без смартфона. Новинка оснащена большим AMOLED-экраном, поворотной камерой и полноценной операционной системой Android.

Большинство современных умных часов созданы в качестве дополнения к смартфону, однако компания Rogbid решила пойти другим путем. Представленная модель Model R5 фактически сочетает в себе возможности мобильного телефона и носимого устройства. Благодаря отдельному слоту для SIM-карты и поддержке сетей 4G LTE пользователь может совершать звонки, выходить в интернет и запускать приложения без постоянного подключения к смартфону.

Еще одной необычной особенностью стала камера, расположенная в верхней части корпуса. В отличие от большинства смарт-часов, которые вообще не имеют камер, Rogbid Model R5 позволяет не только общаться по видеосвязи, но и фотографировать окружающие объекты.

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Большой AMOLED-экран и камера с возможностью поворота на 190 градусов

Rogbid Model R5 оснащён 2,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480 × 480 пикселей. Это значительно больше, чем у большинства обычных умных часов, поэтому пользоваться приложениями и экранной клавиатурой должно быть удобнее. Устройство работает под управлением полноценной Android, а не специализированной Wear OS, что позволяет устанавливать обычные Android-приложения. Впрочем, насколько комфортно они будут работать на маленьком экране, будет зависеть от конкретного приложения.

За производительность отвечает процессор Unisoc W527, который дополняют 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Часы поддерживают Bluetooth для подключения к смартфону, но могут работать и автономно через мобильную сеть. Для разных регионов производитель предлагает версии с соответствующими частотными диапазонами связи.

Самым интересным элементом конструкции стала 5-мегапиксельная камера, закрепленная на специальном шарнире. Ее можно поворачивать на 190 градусов, направляя объектив на себя для видеозвонков или наружу для фотографирования и сканирования QR-кодов. Подобное решение превращает часы в своеобразную миниатюрную камеру, хотя качество снимков производитель пока не подтвердил независимыми примерами.

Автономность и цена Rogbid Model R5

Для контроля физической активности предусмотрены датчики пульса и уровня кислорода в крови, а также функция анализа сна. Часы оснащены собственным GPS-модулем и компасом, поэтому могут использоваться для навигации без телефона. Корпус соответствует стандарту IP67, который предусматривает защиту от пыли и кратковременного погружения в воду, однако для плавания устройство не предназначено.

Аккумулятор емкостью 1350 мАч, по данным Rogbid, обеспечивает примерно один день автономной работы. Полная зарядка занимает около 80 минут. Учитывая большой дисплей, полноценную версию Android и поддержку мобильной связи, реальное время работы может заметно сокращаться при активном использовании камеры и сети 4G.

Интересно, что Model R5 не обязательно носить на запястье. Устройство поддерживает стандартные быстросъемные ремешки шириной 22 мм, а в комплекте также поставляется специальный адаптер с цепочкой, позволяющий носить его на шее. Покупателям доступны чёрная и золотистая версии, а среди дополнительных аксессуаров — стальной и кожаный ремешки.

Rogbid Model R5 уже продается в официальном международном магазине производителя по акционной цене 129,99 доллара, или примерно 5900 гривен по текущему курсу. Стоимость доставки и возможные дополнительные платежи зависят от страны покупателя.