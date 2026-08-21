Три калибра на одной машине: Китай продемонстрировал свое видение артиллерии будущего на примере PHL-191

Китай всё чаще демонстрирует миру свою реактивную артиллерию — и представленная в июле PHL-191 даёт неплохое представление о том, в каком направлении Пекин развивает этот класс вооружений. Главная идея системы — модульность, доведённая до логического предела: одна пусковая платформа принимает контейнеры с ракетами трёх разных калибров, превращаясь из средства массированного огня в носитель оперативно-тактических ракет за час работы крана.

Арифметика такова: десять ракет калибра 300 мм с дальностью около 150 км, восемь ракет калибра 370 мм, поражающих цели на расстоянии 280–350 км, или два тяжелых тактических боеприпаса калибра около 750 мм с расчетной дальностью 480–500 км. Контейнеры комплектуются независимо друг от друга, поэтому на одной машине можно комбинировать разные калибры под конкретную задачу — от удара по зданию до накрытия рассредоточенного подразделения. Концептуально это гибрид американских подходов: мобильность HIMARS плюс два сменных контейнера по логике M270 — только без необходимости содержать отдельные платформы для каждого типа ракеты.

Самое интересное в июльской демонстрации — не само оружие, а философия его применения. В показанных испытаниях акцент был сделан на воздушные взрывы: боеприпасы взрываются над поверхностью, разбрасывая осколки по широкой области и поражая живую силу, небронированную технику и оборудование.

Это осознанная ставка на контролируемое поражение площадей вместо точечных ударов — подавление противника, а не хирургическое уничтожение отдельных целей. Автор первоисточника формулирует это с горькой иронией: порой «органы Сталина» имеют смысл даже в XXI веке — опыт современных войн, где рассредоточенная пехота и лёгкая техника составляют большинство целей, скорее подтверждает этот тезис.

Необходима доля трезвости: приведенные характеристики — это публичные оценки аналитиков, не подтвержденные независимыми источниками, а точные параметры боевых частей остаются неизвестными. Китай традиционно показывает ровно столько, сколько хочет показать. Но сам вектор очевиден и без точных цифр — универсальные модульные платформы с большим радиусом действия, способные поражать как обширные территории, так и точечные цели на расстоянии полутысячи километров.