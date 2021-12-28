GeForce RTX 3090 Ti: незабаром вийде найпотужніша відеокарта у світі

Зараз найпотужнішою карткою від NVIDIA є GeForce RTX 3090, чіп якої класифікується як прямий наступник Titan RTX із попередньої архітектури Turing. Але зелені готують ще одну, сильнішу пропозицію для найвибагливіших користувачів. GeForce RTX 3090 Ti стане найпотужнішою споживчою відеокартою у світі, що підтверджують її характеристики.





Прем’єра відбудеться у січні

В даний час NVIDIA працює над топовою моделлю із сімейства Ampere, яка базується на найпотужнішій версії графічного процесора GA102 зі 100% реалізованих ядер. Топова GeForce RTX 3090 має на борту 10 496 CUDA – це означає, що близько 2% з ядер, що підтримуються чіпом, були деактивовані. Її графічний чіп складається з 82 кластерів, кожен із яких включає по 128 блоків CUDA, 4 тензорних ядер та одного RT-ядра.

Майбутня GeForce RTX 3090 Ti отримає серйозний приріст обчислювальної потужності. За даними профільного ресурсу Videocardz, модель буде оснащена 10752 ядрами CUDA, як професійна RTX A6000. Її чіп складається з 84 кластерів на 336 тензорних та 84 RT-ядер.

Додаткові шейдери GeForce RTX 3090 Ti забезпечать більш високу ігрову продуктивність, а ядра Tensor дадуть приріст у професійних додатках, пов’язаних із рендерингом та АI-обчисленнями. Графічний процесор отримає 24 ГБ відеопам’яті GDDR6X на базі 384-бітної шини з частотою 21 Гбіт/с.

TDP карти складе 450 Вт (на 100 Вт більше, ніж у базової 3090), що вимагатиме більш потужного охолодження. Також GeForce RTX 3090 Ti забезпечуватиме пропускну здатність 1008 ГБ/с, тобто вперше в історії перевищить позначку 1 ТБ/сек для споживчої відеокарти.

Згідно з опублікованими документами, дату виходу GeForce RTX 3090 Ti заплановано на 27 січня. Очікується, що ціна відеокарти становитиме 2000 доларів. Але це офіційний прайс, який в умовах дефіциту компонентів і майнінг-буму перетвориться на значно страшнішу суму в реальних магазинах.