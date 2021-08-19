Вчені виростили міні-мозок з очима та показали його на фото

Людський мозок – одна з найскладніших речей, коли-небудь створених природою. Щоб краще зрозуміти його, вчені створюють в лабораторії мініатюрні копії. Частина клітин береться у донорів і поміщається в сприятливе середовище для розвитку. Кінцевим результатом є тривимірна модель мозку розміром з горошину. Її можна використовувати для вивчення розвитку мозку, впливу на нього хвороб і ліків.





Така модель мозку вийшла у дослідників з Університетської клініки Дюссельдорфа, повідомляє New Atlas. Команда виростила органели головного мозку в комплекті з оптичними чашками, які розташовані в центрі диска зорового нерва. Вони росли симетрично в передній частині міні-мозку, надаючи органоїду вражаючий вид.

Використовуючи стовбурові клітини від чотирьох донорів, фахівці зробили 314 органоїдів мозку в 16 партіях. Близько 72% з них сформували оптичні чашки. Ці структури почали з’являтися після 30 днів і дозрівали протягом 50 днів, що, за словами команди, є періодом часу, аналогічним тому, коли людські ембріони розвивають сітківку.

«Органели можуть допомогти у вивченні взаємодії між мозком і очима під час розвитку ембріона, моделюванні вроджених захворювань сітківки і створенні типів клітин сітківки для індивідуального тестування ліків і трансплантації», – відзначають фахівці.