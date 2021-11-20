Realme 8i: доступний серднячок зі 120 Гц, FHD+, 50 МП та швидкісною зарядкою

Realme 8i з’явився у продажу у вересні 2021 року та привернув увагу покупців доступною ціною та відмінними можливостями.





Дисплей із матрицею IPS, встановлений на смартфоні, отримав розширення Full HD+, 2408 x 1080 пікселів. Діагональ екрану – 6,59 дюйми. Це дозволить користувачам насолоджуватись переглядом фільмів, відеороликів. Частота оновлення екрана – 120 Гц, що забезпечує дуже плавну анімацію.

У смартфоні встановлений восьмиядерний процесор MediaTek Helio G96 із максимальною частотою до 2050 МГц. Відеопроцесор на пристрої – Mali-G57 MC2.

Основна камера Realme 8i отримала модуль на 50 Мп. Також є два допоміжні модулі з роздільною здатністю по 2 Мп. Фронтальна камера встановлена ​​на 16 Мп, тому селфі виходять чіткими.

Оперативної пам’яті у Realme 8i 4 Гб. Смартфон безперешкодно справляється із багатозадачністю. Вбудованої пам’яті тут 64 Гб або 128 Гб, чого буде більш ніж достатньо для зберігання особистих даних, додатків та ігор. Якщо потрібно її збільшити, можна використовувати картку пам’яті до 256 Гб. Для цього передбачено окремий слот.

Місткість встановленого акумулятора в телефоні становить 5000 мАг. Цього заряду вистачає на 35,2 години роботи у режимі очікування, на 2,4 години у режимі розмови та до двох годин прослуховування музики. Швидка зарядка пристрою підтримується, її потужність 18 Вт.

У пристрій вбудовано FM-радіо. Сканер відбитків пальців для розблокування смартфона розташований збоку. Також для доступу до особистих даних можна використовувати розблокування по обличчю за допомогою передньої камери.

Ціна Realme 8i з пам’яттю 4/64 ГБ в Україні стартує від 5965 гривень.