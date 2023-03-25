Дрони українського виробництва “Кажан” можуть використовуватися для віддаленого встановлення мін на дорогах

Збройні сили України (ЗСУ) використовують безпілотники вітчизняного виробництва “Кажан” для різних цілей, включаючи доставку боєприпасів з повітря та дистанційне мінування доріг протитанковими мінами. Оператор з позивним “Балу” поділився з журналістами ICTV подробицями про функціональні можливості безпілотника.

Гексакоптер має вантажопідйомність 20 кг, що дозволяє йому легко транспортувати 120-мм міни. “Балу” підкреслив, що безпілотник був найбільш ефективним при дистанційному мінуванні місцевості та атаці статичних цілей. Використовувати “Кажан” для збору розвідданих не рекомендується, оскільки він підпадає під категорію ударних безпілотників.

Незважаючи на свої значні розміри, безпілотний літальний апарат (БПЛА) може розвивати швидкість до 120 км/год, що робить його складним об’єктом для ураження зі стрілецької зброї з землі. Безпілотник також зручний у користуванні, з інтуїтивно зрозумілим управлінням для операторів. Однак недоліком “Кажана” є те, що його обслуговування вимагає інженерних знань. Безпілотник оснащений денною камерою з 10-кратним зумом, а також тепловізійною камерою, що дозволяє проводити операції вночі.

Багатофункціональний безпілотник “Кажан” зарекомендував себе як цінний актив для ЗСУ, пропонуючи універсальні можливості, які можуть бути адаптовані до різних бойових ситуацій. Завдяки високій вантажопідйомності, швидкості та зручному управлінню, безпілотник “Кажан” відіграватиме важливу роль у військових зусиллях, що тривають в Україні.