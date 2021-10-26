Кому болить більше: названо головні види болю, та тих хто відчуває біль сильніше

Біль – це одна з найчастіших причин звернення пацієнтів до лікарів. Однак саме вона допомагає зрозуміти людині, що з організмом щось не так, а потім вжити заходів. Які саме види болю є розповіла невролог Наталія Вахніна.





За тривалістю біль може бути транзиторною , інакше — короткочасною. Її відчувають, наприклад, при порізі пальця. Якщо біль у місці рани постійно відновлюється, її називають гострою . Вона триває не більше півтора місяця. Якщо біль зберігається від кількох місяців до року, то її класифікують як хронічну. Вахніна зазначила, що в такому разі біль стає відчуттям головного мозку — позбутися його стає дуже складно.

Біль, за словами фахівця, може бути місцевою — коли людину болить безпосередньо в місці пошкодження; іррадіюючою – коли болить одна частина тіла, а віддає в іншу; відбитою – вказує на захворювання внутрішніх органів.

Крім того, больові відчуття лікарі поділяють на ноцицептивні – тобто ниючі, що ламають; невропатичні – пекучі, ріжучі. Також виділяється неврологічний біль – він виникає при пошкодженні структур нашої нервової системи. Такий біль узгоджується з порушенням чутливості. Психогенний біль виникає при психічних хворобах, наприклад, при депресії.

Фахівець додала, що больовий поріг у всіх різний. При цьому чоловіки відчувають болючі відчуття сильніше, ніж представниці прекрасної статі. Водночас є люди з відсутністю больових відчуттів — це рідкісна вроджена вада, на яку страждає близько мільйона людей.